“3·15”質檢抽查：圖書印制批質量合格率為98%

中評社北京3月17日電／中宣部印刷發行局15日通報，在2018年“3·15”質檢活動監督抽查中，圖書印制批質量合格率為98.00%，單册質量合格率為98.79%；圖書環保質量符合率為100%；光盤複制質量合格率為72.09%。



記者從15日在京召開的2019年全國印刷複制管理暨“3·15”質檢活動座談會上獲悉，2018年，國家新聞出版署組織出版產品質量監督檢測中心對圖書印制、環保和光盤複制進行了質量抽查。本次活動隨機抽取了10個省區市以及部分中央和軍隊系統在京共100家圖書出版單位，共抽取500種11035册圖書，涉及238家印刷企業。經檢測，10個品種印制批質量不合格，涉及10家出版單位和10家印刷企業，批質量合格率為98.00%；55個品種的133册圖書印制單册質量不合格，涉及45家出版單位和51家印刷企業，單册質量合格率為98.79%。



國家新聞出版署已組織協調各地管理執法部門對相關出版單位、印刷企業及光盤複制企業進行了行政處罰，並督促相關單位強化印制質量安全風險監測，排查潛在風險隱患，改進生產工藝，提高產品質量。



中宣部出版產品質量監督檢測中心主任王冰表示，2019年質檢活動重點圍繞慶祝新中國成立70周年主題出版產品開展生產巡查和質量抽查，並兼顧其他品種出版產品的質量抽查；同時，重點對2019－2020學年秋季中小學1－9年級國家統編教材印制發行工作進行檢查，兼顧其他品種中小學教材教輔質量抽查。



（來源：新華網）