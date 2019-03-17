國產劇追捧“流量”歪風漸扭轉

中評社北京3月17日電／國產電視劇曾飽受“流量演員之困”，電視熒屏充斥著所謂能夠“帶流量”的“小鮮肉”和“小鮮花”，顔值、流量壓倒一切，慘不忍睹的演技成為國產爛劇的某種標識。如今，這股不正之風正在發生改變。



最近幾部熱播的電視劇中，中年實力派演員紛紛擔綱主角。在央視一套剛收官的海派中醫題材電視劇《老中醫》，北京衛視、東方衛視聯播的京味兒電視劇《芝麻胡同》，由江蘇衛視和浙江衛視聯播的現實題材電視劇《都挺好》。劇作主角都是一水兒的實力派演員，陳寶國、馮遠征、許晴、何冰、劉蓓、姚晨、倪大紅和郭京飛等，年齡橫跨中老年不同階段，卻無一例外都在業內以專業著稱。



在過去某個時期，這些演員或許只能給流量演員作配，成為托舉劇情不至於荒腔走板的一種保證。如今實力派與實力派同台飈戲，不僅是對劇作質量的一種“聯保”，由他們之間表演帶來的碰撞和火花，也為國產電視劇帶來了真正的高光時刻。觀眾的眼睛同樣是雪亮的，這些電視劇幾乎都在收視和口碑上迎來了雙豐收。觀眾稱這類演員搭配叫作“神仙陣容”，有觀眾說：“看神仙打架酣暢淋漓，不再像過去實力派帶偶像派，王者帶青銅，帶不動還砸牌子。”



在業界看來，這種變化可以看作是國產劇市場理性的回歸。事實上，影視行業歷經了最近幾年的“IP熱”“流量熱”，在去年下半年進入深度調整時期。2017年，一部由袁泉、馬伊琍、靳東、雷佳音等主演的都市情感劇《我的前半生》成為年度爆款，《中國式關係》《人民的名義》也將久未在熒屏露面的陳建斌、陸毅、吳剛、張豐毅等演員重新推回舞台中央。



與此同時，所謂的“流量演員＋網絡大IP”的配置開始失靈，無論是玄幻武俠題材的《武動乾坤》《莽荒紀》，還是古裝題材的《鳳囚凰》，現代言情題材的《夏至未至》《涼生，我們可不可以不憂傷》等都紛紛折戟，遭遇收視率的斷崖式下滑。



在市場倒逼下，影視製作調整方向，大批現實題材電視劇開始回暖，對實力派演員的需求也隨之增加。回顧過往，電視劇製作在“流量熱”還奏效之時，敢於打破僵局的制片方需要擔下可能被市場冷落的風險。連續主演了《情滿四合院》和《芝麻胡同》的演員何冰就透露，之前開始拍攝《情滿四合院》時他自認為與角色十分貼切，拿下角色是應當應分的，事後才從外人口中得知，當時導演劉家成拍板由何冰主演，其實頂下了不少壓力，“原來人家是嫌我年紀大了。”

