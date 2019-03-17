古巴政府抗議美國縮短對古旅遊簽證有效期

中評社北京3月17日電／古巴外交部16日發表聲明，拒絕接受美國將對古巴公民發放的旅遊簽證有效期從“5年內多次入境”縮減到“3個月內單次入境”的決定，認為美此舉對赴美古巴公民“構成了一個附加障礙”。



美國駐古巴使館網站15日發布消息稱，從本月18日起，美國將對古巴公民申請的包括旅遊、探親、醫療等目的在內的B2簽證（即旅遊簽證）有效期從“5年內多次入境”修改為“3個月內單次入境”，以便在簽證費和簽證有效期上與古對美相關政策“對等”。目前，美國人赴古巴旅遊是持單次入境簽證，每次可在古最多停留3個月，簽證費用為50美元；而古巴人赴美國旅遊則持60個月內多次入境簽證，辦理費用為160美元。



古巴外交部發表聲明說，美國所稱的“對等”說法並不合理。事實上，目前赴古旅遊的美國公民只需付款即可獲得簽證。而自特朗普2017年就任美國總統以來，美政府宣布收緊對古政策，隨後撤回六成美駐古巴外交人員，並停辦幾乎所有簽證服務，因此赴美旅遊的古巴公民只能前往墨西哥、圭亞那等附近國家辦理簽證，為此旅途成本增加，並常有被拒簽風險。



聲明說，如果美國確實想實施對等政策，就應立即重啟在古領事服務，為古巴公民辦理相關簽證。



2014年年末，古美兩國啟動關係正常化進程。2015年7月，兩國正式恢復外交關係。2017年9月，美國宣布使館無限期暫停辦理古巴公民赴美簽證業務，僅處理在古巴的美國公民緊急事務。



（來源：新華網）