補選不如預期　郝龍斌：2020須派最強人選

中評社台北3月17日電／國民黨“立委”補選不如預期，國民黨副主席郝龍斌今天在臉書上表示，昨天的結果讓很多人都覺得訝異，也說明了2020並沒有我們所想的如此樂觀；必須派出所有最強的人選，2020才可能重返執政。



4席“立委”補選投票揭曉，國民黨原先盼守2搶2，結果僅守住彰化縣第1選舉區，金門由無黨籍候選人奪下，民進黨仍守住新北第3選區和台南第2選區。



中央社報道，郝龍斌表示，不可諱言的，自去年大選後，國民黨內確實有一些樂觀主義存在，讓很多從政同志都有意參選，但此次補選無疑是給國民黨一個警鐘，“2020的“總統”大選仍是一場硬仗。”



他說，2020國民黨沒有一絲輕敵的本錢，“強”可能還不足以勝，必須每個地方都找出“最強”，才有可能面對最艱困的情況，2020要贏，派出所有最強的人選是重返執政唯一的機會。



另外，根據黨務人士轉述，國民黨主席吳敦義昨天晚上在黨中央觀看開票結果，神情凝重，吳敦義認為，國民黨需要更謹慎的面對2020選戰。



黨務人士也指出，2020的選戰策略勢必要有所調整，組織戰不能輕忽。



針對外界將國民黨“立委”補選挫敗解讀為“韓流”退燒，但不少國民黨支持者反而認為，現在只有最強的高雄市長韓國瑜才可能在2020穩贏，紛紛湧入國民黨官方臉書留言，盼國民黨團結，徵召韓國瑜拚“總統”大選。



此外，由於吳敦義在補選結果出爐後，並未發表談話，對照韓國瑜在臉書開直播，直接安撫選民，也有不少網友對此感到不滿，在國民黨臉書留言表示，“贏了，每個太陽就跳出來，輸了，就躲起來，這是什麼太陽？只有韓國瑜，在大家需要方向時，站出來講話，撫平照亮大家。”