“立委”補選　盧秀燕：民進黨贏面子國民黨贏裡子

中評社台北3月17日電／316“立委”補選結果，台中市長盧秀燕今天表示，恭喜民進黨保住2席，國民黨在深綠鐵桿區票數成長，這場選舉，民進黨贏了面子，國民黨贏了裡子，兩黨都學習到了。



據中央社報道，盧秀燕今天上午出席在中興大學舉辦的國際扶輪社3461地區第2屆地區年會，針對“立委”補選結果，她接受媒體訪問作上述表示。



盧秀燕指出，從基層觀察，韓流威力仍然強大，不會因為一次的“立委”補選而改變，而高雄市長韓國瑜的魅力、影響力還是很大，民進黨千萬不要低估他。



她說，在深綠鐵桿區，國民黨本來只有約18%的票源，這次大家聯合催票、助選，尤其是韓國瑜，讓票源大幅成長，國民黨雖然沒有贏得勝選，也代表國民黨的政策、候選人的努力，讓票數成長。



盧秀燕表示，民進黨可思考，過去擁有80%的票源區，現在跟國民黨打成五五波，流失的選票以及民心在想什麼。



盧秀燕指出，這場選舉，民進黨贏了面子保住兩席，國民黨贏了裡子，在民進黨鐵桿票區中，奮戰不懈，推廣拚經濟、兩岸和平的想法，爭取選民的認同。



媒體問，2020“總統”大選國民黨的候選人如何出現，盧秀燕表示，“總統”候選人必須將國家帶到正確的方向，以及一定會選贏的條件，現在黨內人才濟濟，都具備了這兩項要件，候選人會經過黨的程序及民主機制脫穎而出，黨提名的候選人，她一定會支持。