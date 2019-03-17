全球經濟不振　美聯儲料停火並下修升息預測

中評社香港3月17日電／美聯儲（Fed）本週結束今年第2場貨幣政策會議時，幾乎不可能宣布調升利率。原因是鑒於全球經濟成長走軟，決策官員全都曾承諾，這回將暫停火力不升息。



法新社報道，由於今年來美國經濟成長減速，通貨膨脹仍溫和，經濟學家還預期，美聯儲官員將把他們預測今年的升息次數，由去年12月預期的2次再度調降。



美聯儲主席鮑威爾將於20日宣布訂定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）所做的政策決定。美國現在的基準利率是介於2.25%至2.5%，期貨市場目前預期今年內不會升息。



中央社援引報道，鮑威爾2月在美國國會發表證詞時表示，由於能源價格低落，他預期至少“短時間內”美國通貨膨脹率還會朝較美聯儲目標2%更低水準的下跌。



其他具影響力的聯邦公開市場委員會委員也表達相同看法，呼籲抱持謹慎態度。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯本月稍早便表示，他預期今年美國經濟成長將“顯著”減緩。



以鴿派立場為人所知的聯儲局理事布蘭納德也說，現在應是對貨幣政策抱持“警戒等待的一段時期”。



投資人目前甚至認為，未來10個月內，美國中央銀行有1/3的機率逆轉政策方向，開始調降利率。



然而部分經濟學家提醒，這不太可能發生。由於美國失業率走跌終將推升薪資水準，美國通膨率可能最快在夏天就會回升，迫使美聯儲採取行動。