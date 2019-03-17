“立委”選情看好　藍營老將新兵搶爭提名

中評社台北3月17日電／國民黨2020“立委”提名競爭激烈，在大環境有利的情況下，除了優勢選區擠破頭，連過去被視為艱困選區的高雄市，都出現老將新兵想搶搭韓流，競爭激烈。



國民黨“立委”蔣乃辛宣布不再連任台北市大安區“立委”後，黨內人士紛紛冒出頭，包括國民黨不分區“立委”林奕華、台北市議員王欣儀、前外交官介文汲等人都表態爭取提名，外傳國民黨發言人歐陽龍也有意投入這區，而基層也建議前“行政院”發言人鄭麗文到這區參選，可能形成參選爆炸局面。



中央社報道，已表態投入大安區“立委”初選的國民黨現任不分區“立委”林奕華表示，大安區的選民自主性高，多與選民接觸、爭取認同、凸顯個人特質是最重要的。



林奕華也說，面對初選就是努力把自己最好的一面呈現出來，讓選民判斷，2020年最重要還是國民黨勝選，黨內初選過程必須和諧。



“立法院”第8屆時，國民黨在新北市仍有10席“立委”，第9屆剩下2席，因此不少年輕戰將或是回鍋老將，都想趁這次情勢大好，搶回藍營失去的江山。



像是新北市第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門）現任為民進黨“立委”呂孫綾，目前國民黨發言人洪孟楷已宣布將參選2020，上次敗給呂孫綾的前“立委”吳育昇也將投入黨內提名之爭。



準備捲土重來的吳育昇說，經過2019年九合一選舉後，網路的經營成為主戰場，讓準備回鍋的他備感壓力，正在調整，盼能補足這部分。

