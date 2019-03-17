德國開發高速3D打印塑料部件的新係統

中評社香港3月17日電／德國弗勞恩霍夫模具和成型技術研究所日前開發出一套新的3D打印系統，能高速、低成本打印塑料零部件，效率是傳統3D打印技術的8倍。



新華社報道，德國弗勞恩霍夫模具和成型技術研究所發佈公報說，這套名為“螺旋擠壓增材製造”的新係統能在18分鐘內打印出30厘米高的塑料零部件，並可進行批量生產。



研究所科學家馬丁·考施介紹說，新係統將機床技術與傳統的3D打印技術結合起來，採用特殊設計的裝置能把塑料原料融化後高速噴出。該裝置安裝在一個建造平台上，後者通過機床運動控制系統可實現六軸旋轉，打印時可按預先設定的零部件形狀迅速旋轉。“這能讓打印速度比傳統（3D打印）技術快8倍，大幅縮短塑料零部件生產的時間，”考施說。



據介紹，新係統能把塑料顆粒加工成強韌的、造型複雜的塑料零部件。打印時，直徑1毫米的設備噴嘴每小時能擠壓出7公斤塑料。科研人員在測試中對很多不同類型的塑料原料進行了處理。這套系統將在下月舉行的漢諾威工業博覽會上首次公開展示。



德國聯邦外貿與投資署的3D打印技術專家馬克斯·米爾布萊特表示，3D打印市場近幾年來一直保持高速增長，最重要的應用領域包括航空航天、汽車和製造業等，德國在這些領域實力強勁。這項新的研發成果將有助於增材製造的大規模應用，蘊含重大機遇。