中國山區裡的“無聲合唱團”

中評社香港3月17日電／10歲的楊微微穿著紅色格子外套，綁著小辮子，個頭最矮的她站在了隊伍的中間，看著老師廖家露手中打出的拍子，不斷伸出右手手指默默地記著節拍，輪到自己就唱出一聲“啊”。



新華社報道，在中國南部廣西壯族自治區百色市凌雲縣的特殊教育學校律動室內，廖家露正帶著7個孩子練習《無聲三部曲》。這些孩子，都是聾啞兒童。



楊微微的家在距離凌雲縣城8公里的下甲鎮水陸村大陸屯，家裡有5口人，不幸的是，楊微微和母親一樣，都是聾啞人。楊微微的父親楊昌結沒有想到，幾年前女兒勇敢發出的一聲“啊”，會讓這個偏遠縣城的特殊教育學校誕生了一個由聾啞兒童組成的“無聲合唱團”，這個合唱團還登上了北京音樂廳的大舞台。



合唱團的發起人是藝術家李博和張咏，6年前的一天，走在北京大街上的他們突然聽到一位聾啞人著急的喊聲。“當時就覺得那個聲音很震撼，很純粹。雖然就那麼一個音，但能表達一個人所有的情緒。”李博回憶說。兩人決定採集聾啞人的聲音放入到自己的藝術創作中。



但是聲音採集開始並不是很順利。李博說，北京的聾啞學校並不理解他們的想法，沒有一個學校願意讓他們進去做聲音採集工作。幾經輾轉，通過朋友的介紹，他們最終來到了凌雲縣的特殊教育學校。“我們的想法很簡單，就是希望別人也能聽到他們的聲音。”李博說。



面對突然闖入自己安靜世界裡的陌生人，從未走出過大山的孩子們選擇封閉自我。“我們借助手語問他們能不能發聲唱，他們都比劃著說不行。”李博說，孩子們到後面見了他們倆都繞著走。



原本預計三四天就能完成的聲音採集，李博和張咏用了兩個星期也沒能完成。當他們決定放棄並準備和校長與學校的老師們告別離開時，當時4歲的楊微微拉住他們勇敢地發出了第一聲。