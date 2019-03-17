新加坡前議員：組黨獲社團註冊局原則上批准

中評社香港3月17日電／新加坡前議員陳清木籌組新政黨“新加坡前進黨”，想在國會中為民請命，總理李顯龍胞弟李顯揚也在網路上支持。陳清木表示，新政黨已獲社團註冊局原則上批准。



陳清木昨晚在社群媒體臉書上說明籌組新黨的進度。他說，社團註冊局對“新加坡前進黨”（Progress Singapore Party）章程相關內容提出修改意見，目前正討論修訂內容，盼獲社團註冊局肯定答覆。



據中央社報道，78歲的陳清木曾是執政的人民行動黨黨員，曾任國會議員26年，卸下議員職務後於2011年角逐民選總統，結果以些微票數敗給陳慶炎。



曾於2015年投入國會大選的工人黨候選人陳家喜表示，新加坡通常都會批准民眾申請設立新政黨或社團，不會有任何阻撓，原則上批准是在獲得正式批准前的一個流程，外界不需要想太多或不當的政治聯想。



陳清木在新加坡享有高知名度，今年1月中旬宣布籌組政黨一事，隨即受新加坡民眾與媒體高度關注。



李顯揚當時也在臉書上恭賀陳清木要組新政黨。李顯揚表示，陳清木將為新加坡培養未來的國會議員，對新加坡未來發展是件好事，也是新加坡應擁有的領袖。



人民行動黨在新加坡長期執政，2015年上次大選，雖有諸多反對黨人士競選，僅工人黨獲少數席位，人民行動黨仍掌握絕大多數議席。



新加坡2015年9月舉行大選，下屆大選最遲要在2021年4月舉行，不過，英國人萊佛士（Stamford Raffles）1819年登陸新加坡，今年屆滿200年，這讓今年提前舉行大選之說不脛而走。