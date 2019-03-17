“脫歐”馬拉松折射歐洲政治“無力感”

中評社香港3月17日電／英國議會下院日前通過了關於要求推遲“脫歐”的政府動議。“脫歐連續劇”演到今天，全球觀眾恐怕都有些疲了。很多“吃瓜群眾”都有這樣的疑問：英國到底什麼時候能“脫歐”？做個決定怎麼就這麼難？



新華社今天述評指出，實際上，最近兩年多來的英國政治幾乎全部圍繞“脫歐”展開。未來這件事還要纏繞英國政壇多久，目前還很難看清楚。但從這部“脫歐連續劇”中不難看到的，是英國政壇決斷力的欠缺，是面對社會分歧時的政治無力感。《紐約時報》更是坦言，英國在“脫歐”問題上陷入癱瘓，折射出西方民主無法解決巨大社會分歧的缺陷。



民意分裂之殤，凝聚共識之難，是當前困擾歐洲多國政府的難題。在英吉利海峽對面，法國仍未完全從“黃馬甲”示威的震蕩中走出，儘管總統馬克龍發起的大辯論讓沸騰的民意暫時有所平息，但想切實滿足不同階層民眾對改革的要求，仍然要面對那些難啃的骨頭。



民意的分裂，黨派的爭鬥，政治極化現象的加劇，造成了“議而不決”的困境，形成了在事關國家前途的政治議題和改革進程上裹足不前的局面。政治的不確定性也成為很多歐洲國家政治的底色。德國慕尼黑大學政治學教授克勞斯·格茨指出，在當前的西方政治中可以看到越來越多的“動蕩”。



與此同時，民粹主義在歐洲顯現不斷上升的勢頭。目前，民粹主義黨派已先後在意大利、荷蘭、奧地利等歐盟國家入閣主政。德國《圖片報》發佈最新民調結果顯示，極右翼黨派將在今年5月舉行的歐洲議會選舉中贏得比現在多一倍的議席。這意味著歐洲各國近幾年民粹主義抬頭的趨勢將在歐盟層級上進一步發展。歐洲政治生態中民粹主義的烙印越來越深。



用民粹主義方式回應民眾要求固然可以得到一時的歡呼，但真正解決深層問題才是正道。由於政治在很大程度上被民粹主義和分裂的民意所裹挾，理性的政治在歐洲不少國家愈發難以獲得足夠空間，從長遠和根本角度做出決策顯得越發艱難。