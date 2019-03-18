陳士良：美國未來將更深介入台灣選舉

上海市公共關係研究院院長、研究員陳士良（中評社 海涵攝） 中評社北京3月18日電（記者 海涵 實習記者 馮帆 武毅）上海市公共關係研究院院長、研究員陳士良日前參加由上海市公共關係研究院主辦、中國評論通訊社合辦的“中美關係中的台灣問題”研討會時表示，未來幾年，美國將加緊打台灣牌。然而，“台灣牌”出現貶值，成為美國必須面對的一個新問題。2019年美國在台灣問題上的重要任務就是操縱台灣選舉，但是，美國操弄台灣選舉越來越不得人心。



一、未來幾年，美國將加緊打台灣牌



陳士良表示，對美國來說，台灣就是一個棋子，一個牽制中國大陸的棋子。雖然蔡英文在去年曾公開宣稱，台灣不是棋子而是棋手。那不過是一種自我娛樂。事實上，台灣對自己的棋子地位也心知肚明。台灣多年來的對美工作，就是竭力配合美國的對華戰略，其目的就是保障自己的棋子地位，生怕被拋棄或被當作籌碼來交換。換言之，對一些台灣政客來說，被美國當一張牌來打，他會覺得很榮光，相反，如果美國不用它這張牌，就會惶惶不可終日。



他指出，美國打台灣牌的基本路數就是在兩岸之間仍扮演著一個平衡者的角色，當然這是一個干涉中國內政的不光彩角色。對美國來說，兩岸統一不符合美國的長遠利益，“台獨”不符合美國的短期利益。所以，美國對台政策的基本立場就是“維持現狀”，或者“不統不獨不武”。當然，在這個基本立場下，美國對台政策會根據形勢的變化而出現不同的側重點。比如，如果“台獨”氣焰囂張，美國就會強調“不支持台獨”或“反對台獨”。當兩岸關係發展比較順利時，美國就很有可能給兩岸關係製造麻煩。



“所以多年來，美國打台灣牌，可以說是信手拈來，運用自如。當美國需要中國合作的時候，就少打台灣牌，表現出與中國合作的態勢。當美國要牽制中國時，就會加緊打台灣牌，”陳士良說。



他表示，前幾年，美國以全球反恐為最高戰略，需要中國的合作，中美在共管“台獨”上也有比較高的共識，美國打台灣牌的頻率和力度都有所降低。致使一些人認為，台灣問題在中美關係中出現“邊緣化”的趨勢。實際上，這只是一種假象。美國從來就沒有要放棄台灣這顆棋子。即便是在美國“反恐壓倒一切”的時期，美國也沒有放棄這顆棋子，仍將其視為牽制中國大陸的戰略武器。

