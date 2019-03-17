2020“總統”大選　綠營打立體化組織戰

中評社台北3月17日電／“立委”補選結果底定，民進黨18日起展開黨內“總統”初選作業。為了在2020力保執政權，民進黨將擴大社會連結，強化“立體化組織戰”，“行政院長”蘇貞昌也將強化下鄉，多傾聽、回應民意。



民進黨在“立委”補選守住新北三重和台南的2席，穩住基本盤，如何在2020“總統”大選力保執政權，是綠營下一階段的目標。



中央社報道，黨政人士分析，從補選成績可看出兩點，第一是團結有助勝選，如在蔡英文和前“行政院長”賴清德大力輔選下，保住台南席次；第二是蘇貞昌的行政團隊迅速解決問題，例如老車、非洲豬瘟等，行政作為俐落，民怨馬上處理，讓社會反應比較好。加上蔡英文在兩岸和國際議題上，強勢回應“習五條”、召開“國安會議”等作為，維持民進黨士氣。



黨政人士說，補選這場考試“算及格”，因此接下來民進黨的目標很清楚，明年大選還是往這個方向走，要更加團結、凝聚黨內，如“立委”提名要做好，以避免分裂；行政單位的政務也要做好、解決問題；蔡英文也會維持她的強項，在兩岸和外交議題、接下來的出訪“友邦”等事務上，扮演好角色。



在強化施政上，知情人士分析，蘇貞昌上任以來，快速回應民意、拆除炸彈，從補選結果可看出已達到止血效果；但民眾雖然沒有繼續懲罰民進黨，卻也沒有讓民進黨擴大勝利，顯示對“政院”施政仍不夠滿意。



為爭取2020勝選，知情人士說，未來蘇貞將強化下鄉，加強傾聽民意，讓施政做得更好，目前幕僚已在盤點各縣市狀況，規劃下鄉行程；此外，“政院”計劃強化對農民、勞工、青年的照顧，預計近期將推出跨部會的整合性方案。

