郝龍斌：2020並沒有我們想像的那麼樂觀

郝龍斌認為補選結果給國民黨一個警鐘。（取自郝龍斌臉書） 中評社台北3月18日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨此次立委補選四席僅拿下一席，國民黨副主席郝龍斌在臉書發文表示，結果讓很多人都覺得訝異，但同時也說明了2020並沒有我們所想的如此樂觀。此次補選無疑是給國民黨一個警鐘，2020仍是一場硬仗。



郝龍斌也提到，此次選舉以台南第二選區為例，在謝龍介的努力與韓國瑜的加持下，其實選票的成長是非常驚人的。



此次補選，台南第二選區的投票率為44.53%，在補選投票中已經算非常高，顯示選民的熱情完全被韓謝帶出來了。



以下是郝龍斌臉書全文：



謝龍介、鄭世維、洪麗萍都是非常優秀的同志，昨天的結果讓很多人都覺得訝異，但同時也說明了2020並沒有我們所想的如此樂觀。



不可諱言的，自去年大選後，國民黨內確實有一些樂觀主義存在，讓很多從政同志都有意參選，但此次補選無疑是給國民黨一個警鐘，2020的總統大選仍是一場硬仗。



不過還是要特別給龍介一個讚，此次選舉以台南第二選區為例，在謝龍介的努力與韓國瑜的加持下，其實選票的成長是非常驚人的。



此次補選，台南第二選區的投票率為44.53%，在補選投票中已經算非常高，顯示選民的熱情完全被韓謝帶出來了。



當然，相較於2016年立委選舉時的65%投票率，仍是低了不少；但這是更值得肯定的是，此次謝龍介的5萬9194票相較於2016年國民黨立委候選人在該選區3萬5千的得票數，票數淨成長了40%，而得票率也從18.57%成長為44.5%。



我想這次補選是個指標，每一位國民黨的支持者都要了解，2020國民黨沒有一絲輕敵的本錢，“強”可能還不足以勝，必須每個地方都找出“最強”，才有可能面對最艱困的情況。



2020要贏，派出所有最強的人選是我們重返執政唯一的機會，國民黨加油！