中評鏡頭：海南在台姊妹交流　黃偉哲親致賀

台灣海南民間交流總會舉辦會員大會，竹竿熱舞洋溢海南風情。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月18日電（記者 趙家麟）以原籍海南為主要會員的新住民社團“台灣海南民間交流總會”17日在台南舉行年度會員大會，來自全台各地、從海南嫁來台灣的瓊台婚姻家庭眷屬三百多人共敘鄉情，還一起跳著海南風情的竹竿舞，歡慶迎新春。



“台灣海南民間交流總會”去年3月成立，是海南人在台灣交流聯誼的平台，也是大陸籍配偶在台灣唯一以省籍組成的新住民同鄉會性質的社團。17日舉行年度會員大會，包括海南省台辦、海南省台灣同胞聯誼會、海南省婦女聯合會都發給賀電，台南市長黃偉哲、工黨（台灣）主席鄭昭明、多位台南地方民意代表也到場致賀。



台灣海南民間交流總會理事長翁連香表示，總會是在台合法立案的團體，是海南姐妹鄉親在台灣生活、家庭、工作，能夠相互交流、扶持的平台，總會就像在台海南人的娘家一樣，姐妹們不會孤單，台灣寶島及美麗的海南島，手心手背都是肉，我們愛海南、愛台灣、愛祖國，大家都是相親相愛正能量的一家人。



主辦單位表示，海南嫁到台灣的媳婦估計超過萬人，瓊台民間交流熱絡，總會成立一年來，除了在台與同鄉社團交流、參與協辦路跑活動外，也回海南拜訪台辦、台聯、僑聯，促進瓊台兩地的各方面交流。今年會務重點包括建立瓊台關懷教育下一代工作委員會、婦女成長培訓委員會、瓊台文經交流委員會，籌辦慈善送暖公益與聯誼活動等。



17日在台南舉辦的會員大會，海南姑娘與家眷相聚一堂，海南話、閩南語、普通話交織，除了旗袍隊伍負責會務接待工作，穿著海南特色服飾的海南紅色娘子軍，也在現場表演竹竿舞，全場洋溢了海南風情。