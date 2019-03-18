中評關注：補選達陣　民進黨大選戰略浮現

蔡英文日前到三重幫余天站台。（照片：民進黨提供） 中評社台北3月18日電（記者 黃筱筠）316“立委”補選，外界原本預期台南第二選區民進黨這席凶多吉少，沒想到最後催出深綠基本盤，讓民進黨保住新北市三重以及台南共二席。這除了外界解讀“韓流”發生變化，蔡英文為爭取2020連任，也會根據這次補選結果調整戰略，可預期會持續打出“反中、恐中牌”、“悲情、危機牌”、修補扁關係等。



3月16日的“立委”補選，根據“中選會”發布的投票率，新北市第3選舉區為42．10％，台南市第2選舉區為44．53％，彰化縣第1選舉區為36．59％，金門縣選舉區為21．21％。最熱門的兩個選區新北以及台南投票率都破四成，可見民進黨最後打出“悲情牌”催票有效。



從“中選會”資料顯示，台南第二選區原是綠營票倉，但這次民進黨只贏了3664票，就有民進黨內挺扁人士說，要不是扁守住麻豆，這次選舉就慘了。根據“中選會”各區得票統計，民進黨候選人郭國文在麻豆拿下8920票，國民黨候選人謝龍介拿到5565票，郭在該區領先謝3355票，對於勝負有影響。



2020選前蔡英文如果要抓住深綠選票，或是挺扁的票，蔡是否真的會思考特赦扁？如果從這次補選結果來看，可能性很大。



這次補選的關鍵焦點是中國國民黨高雄市長韓國瑜效應。韓開票當晚就在臉書開直播，加上選前之夜突然“加碼”北上到三重幫國民黨“立委”候選人鄭世維站台，韓這些動作都顯示對2020並非完全無意。但最後兩個選區都沒有成功拿下，顯示“韓流”雖強，但民進黨“遇強則強”，未來動員深綠支持者的力度將會加大，蔡政府會認為這樣是有效果。



民進黨在三重選前之夜，邀請2014太陽花學運要角林飛帆站台，林代表“反中”加“年輕”的力量。為抓住年輕人支持，林飛帆在選前之夜講話的基調，也可能成為民進黨2020為了拉住年輕選票與“反中”支持者所走的路線。



從這次選舉可觀察到，2020三足鼎立已經是大勢所趨。當蔡政府危機感越大，深綠支持者出來力挺的可能性就越大。從這次補選賴清德先打出“民進黨只剩下一口氣”的悲情牌，後續蔡英文也跟著打要“保住這一口氣”，從結果看來，確實催出支持者的危機感，綠營2020選戰將會依據這次選舉做調整。