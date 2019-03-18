鄧岱賢：讓民間參與統一民主協商有利台灣

前海基會經貿處長、台灣標竿企業促進會理事長鄧岱賢。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北3月18日電（記者 倪鴻祥）前海基會經貿處長、台灣標竿企業促進會理事長鄧岱賢接受中評社訪問表示，大陸追求國家統一是既定政策，很早就提出和平統一、“一國兩制”方針，政策持續不變，台灣人民要做何種選擇須自己負責，既然知道大陸和平統一方針，就應認真思考到底需要什麼樣的兩岸關係。



鄧岱賢希望大陸不要誤判情況，蔡英文政府也不要管制台灣民眾赴陸表達意見，民眾自有判斷能力，一定會以愛護台灣的原則出發，希望兩岸要和平、多開放、多交流，不要打壓，不要武力，絕不會去做傷害台灣的事情，相信大陸聽多了就知道台灣民意，不會動用武力，所以蔡政府應該要相信人民，如果連自己的人民都不信任，這樣不知道還能信誰。



鄧岱賢，台灣大學農業經濟系畢業，美國波士頓東北大學（Northeastern University）經濟學研究所碩士；曾任海基會經貿處長、海基會協商代表、國民黨智庫、“國家政策研究基金會”副研究員。現為兩岸醫療衛生交流協會、台灣標竿企業促進會理事長。



蔡英文政府最近啟動《兩岸人民關係條例》修法，緊縮兩岸關係，包括禁止台灣民眾赴陸參與民主協商“兩制台灣”方案。



鄧岱賢表示，台灣既然號稱民主社會，就應該讓民眾有表達各種不同聲音的機會和管道；台灣內部有支持統一的言論，有支持“台獨”與主張維持現狀的，應該讓這三種不同的意見都有表達的管道。



他指出，大陸既定政策是和平統一，將採取民主協商方式來進行統一進程，台灣若有些人先去參與，可以表達心聲，讓大陸清楚台灣基層民眾的訴求，了解台灣內部還有許多不同意見，兩岸統一的條件尚未成熟，這樣就不會誤判，不會用一些讓台灣同胞料想不到的方式、甚至非和平手段推進統一進程。同時也會尊重台灣，並且在追求未來統一過程中，思索如何讓兩岸都更有利的相處模式。



對於3月召開的全國政協、人大兩會宣示要落實“兩制台灣”方案民主協商。



鄧岱賢表示，追求國家統一是大陸1949年以來的既定政策，很早就提出和平統一、“一國兩制”方針，這個政策持續不變，台灣人民要做何種選擇得自己負責。



他指出，大陸了解台灣內部對統一議題還有不同意見，提出和平發展過渡階段，馬英九執政時認識到大陸的態度，也提出維持現狀，然後以“九二共識”作為兩岸政治協商基礎，經過交流協商再來看看未來發展的趨勢，以時間、協商來面對未來是否統一的問題。



鄧岱賢告訴中評社，蔡政府現在仇中拒統的態度很明確，尤其蔡英文3月11日召開“國家安全會議”提出以對抗為主軸的7大指導方針，導致大陸對目前統一的議題有急迫感，這是可以理解的，因此建議台灣民眾，既然已經知道大陸和平統一的方針，應認真思考看到底需要什麼樣的兩岸關係。





