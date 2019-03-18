郭台銘力挺投資高雄　與韓國瑜簽合作備忘錄

郭台銘和韓國瑜17日共同見證下簽訂合作備忘錄。（照片：高雄市新聞局） 中評社高雄3月18日電（記者 蔣繼平）鴻海集團總裁郭台銘和中國國民黨籍高雄市長韓國瑜17日共同見證下簽訂合作備忘錄。高雄軟件需要人才，韓國瑜感謝郭台銘投資高雄，大力招募留住或吸引北漂回來的優秀高端人才，並且採購1千萬公斤的高雄在地農產，共同扶持農民，提振經濟繁榮。



韓國瑜下午隨郭台銘參觀高雄軟體園區“鴻海全球大數據中心”，韓國瑜讚嘆鴻海集團大數據高速運轉中心所在地竟是高雄，連結美國，歐洲，日本，在台灣結合集團電信的環島光纖網路與國際海纜光纖串聯，應用範圍從精準醫療判讀、運動數據分析、藝術動畫運算，到工業4．0及智慧農業等領域。



韓國瑜表示，高雄除了人才穩定性高，包括天氣、飲食、高雄市民待人接物的熱情、交通運輸等均是一個最佳投資環境，他允諾市府會扮演好企業界最佳伙伴，全力掃除投資障礙，提供友善的投資環境，他也再次感謝總裁投資高雄，他有信心高雄像甦醒的巨人，將勇敢邁步向前，也期盼郭台銘能加大力度投資高雄。



郭台銘則指出，第一年至少買下1000萬公斤的蔬果，鴻海集團員工及眷屬等超過200萬人，希望透過高雄產地直銷，一方面調節高雄市場供需，另一方面搭配鴻海各廠區自行建立的食安檢驗機制，再透過鴻海自身的冷鏈物流，讓鴻海員工及眷屬享受到安全又高品質的台灣農產品，提升生活品質。



此次合作備忘錄的簽署由鴻海集團總裁郭台銘，副總裁吳惠鋒、總經理劉揚偉、高雄市長韓國瑜，副市長葉匡時見證，雙方由雲高科技董事長許壽國、永齡農場執行長白佩玉、高雄市經濟發展局長伏和中，高雄市農業局長吳芳銘簽署，未來將依不同項目組成共同工作小組完成項目推進。