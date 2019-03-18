王冠懿：五分之三運將支持韓選2020

中華衛星大車隊董事長王冠懿自己調查發現，車隊裡竟有五分之三的運將支持韓國瑜角逐2020，運將的理由是，愛高雄、也愛台灣。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月18日電（記者 高易伸專訪）多份民調顯示中國國民黨高雄市長韓國瑜在2020大選的民意支持上遙遙領先，不論是國民黨、高雄市民或韓粉對其是否出馬角逐，爭論不休。中華衛星大車隊董事長王冠懿接受中評社專訪表示，她曾對車隊600多名司機進行調查，訝異發現竟有五分之三運將願支持韓市長更上一層樓。王還說，韓上任後，他們車隊的司機一天至少多個500至800元(新台幣)業績，大家跑車真的比以前好很多。



王冠懿表示，她曾問車隊中運將是否贊同（韓角逐2020）並給個理由？而贊同的司機說，他們愛台灣這塊土地，希望台灣能夠變更好，若能讓韓國瑜這樣熱忱的人來帶動，他們期待高雄好，也希望整個台灣也能更好；至於另外五分之二不贊同的運將則認為，我們選韓當市長，當然希望他能留在高雄為大家打拼。由其以台北那種險惡的政治環境，韓一定很難應付。王認為，“反對司機中”有一大部分其實是很愛護韓國瑜的，因為他們也擔心韓若去到台北的政治環境，以他那種熱誠又耿直的個性會受到委屈。



為了經營好車隊，讓更多基層司機過上好日子，中華衛星大車隊董事長王冠懿重視司機與車隊形象。她跟員工訂下“不嚼檳榔、不抽菸、不說髒話”的“三不原則”，下過雨後天氣放晴次日，計程車都要洗過以維清潔。在王戮力打造下，該車隊成為新象清新，頗受信賴的車隊。高雄不少精華地帶店家及豪宅也指名跟該車隊合作，王也大幅提升消費者對計程車司機的刻板印象。



此外，為強化企業競爭力，好學的王冠懿甚至赴澳門攻讀澳門科技大學並取得工商管理學博士學位，在其領導下該車隊已逐步發展為600多輛的車隊規模。王表示，高雄計程車司機平均薪水約落在新台幣3、4萬元，但她們車隊的司機薪水都有6、7萬元以上。



中評社問，韓國瑜當選高雄市長後，計程車司機收入有變的更好嗎？



王冠懿說，確實！韓國瑜就任高雄市長後，他們家（中華大車隊）的計程車司機平均一天業績“至少”可多做新台幣500至800元。若扣除車輛折舊跟油錢，一個月下來算是一筆還不錯的收入。



王向中評社表示，計程車司機過去政治傾向上多給外界較偏綠印象，他們車隊的也不例外。高雄在還沒有韓國瑜之前，車隊裡有近七成運將確實很支持民進黨，但韓國瑜顛覆了台灣政治人物的風格，透過熱情得肢體及簡白的語言，跟大家打成一片。民眾觀察市長選戰的種種表現，現在他們車隊裡已有七成司機成了韓粉。王還特別強調，這群司機大哥很支持韓國瑜，但不代表他們支持國民黨！



王冠懿認為，計程車司機對城市的經濟動力及景氣最敏感，他們每天在這座城市載客或跟人接觸，我們身為老闆也時常聽到第一手消息。高雄經濟過去確實太悶了，所以韓國瑜競選打出的“經濟口號”與政策才能擄獲人心。



王冠懿分享說，其實計程車司機的要求很簡單，就是努力工作期待賺錢，他們即純樸又努力，但大環境的變化不是他們能掌握的，以前他們工作12小時可能業績可以拼到4、5千元，但有一段時間同樣付出時間但收入至少減了三成，他們努力開車荷包卻越來越少，自然會有抱怨。



王冠懿說，目前他們車隊的平均車齡約在3.5年，每輛車都投保新台幣2千萬的乘客責任險，且司機一律打領帶穿制服，並定期舉行教育訓練。司機形象提升，服務態度良好，客戶自然信任，生意也會越來越好。



採訪時，中評社記者注意到王冠懿的紅色包包上有韓國瑜的簽名？



王冠懿說，韓國瑜上任後實踐選前諾言，每個月會到基層住宿，了解各行各業需求。3月初他下榻司機大哥家就隸屬中華衛星大車隊。王回憶，韓當晚跟司機座談時確實讓我們感受到他的真誠，雖然座談的很晚，第二天他還要早起，但聆聽司機的心聲非常專注認真，這一點也感動了她，然後她笑說“自己也被圈粉了”。

