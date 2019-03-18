連勝文：國民黨不能只靠韓國瑜扛一個黨

連勝文擔憂國民黨的未來。（取自連勝文臉書） 中評社台北3月18日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨“立委”補選四席只取得一席的結果，國民黨中央委員連勝文在臉書發文表示，因“韓流”將國民黨在深綠區“立委”選票，拉到過去十年與民進黨最小的差距。但明年選舉，國民黨如果只靠韓國瑜一個人，永遠只靠一個人來扛一整個黨的勝負？把韓累垮後，再過四年呢？年輕世代選民只會越來越多，國民黨又要如何在未來繼續生存下去？明年就是關鍵！



以下是連勝文臉書全文：



個人認為，不論是之前的陳炳甫，或是這次的謝龍介及鄭世維，選舉雖然沒贏，但真的應該鼓勵！除了他們自己的努力，且因“韓流”，將國民黨在深綠區“立委”選票，拉到過去十年與民進黨最小的差距！



敗選的原因，各地不同，除了選民結構，時間過短，資源不足，投票率低等，都有影響！但我一直認為國民黨最困難的問題，特別是在都會選區，就是與青年世代的疏離！



國民黨除了極少數如韓國瑜，具有跨世代吸票的能力，大部分包括我自己選舉在內，支持者大都是40歲以上！這也是為什麼我在過去幾年，積極投入青年事務的重要動力！但是國民黨從中央到地方的主事者，似乎還是習慣過去的思維，並沒有真正面對這問題的嚴重性！



爭取年輕人的支持，並不只是靠化妝或穿著年輕，找公關包裝；更重要的是是否真的幫助過年輕人，了解年輕人的問題，同時又能讓人覺得耳目一新！



去年選舉已證明，只要是國民黨形象好的新人，在各選區議員選舉中，幾乎都是前幾名高票當選；代表選民，特別是都會中的年輕選民，是接受甚至歡迎這些國民黨新人，因此選人不選黨！



而明年“立委”選舉，國民黨又要去那裡找形象清新，又與新世代有聯結的新人來參選？還是說本黨各級主管，仍然打算不變應萬變，只靠韓國瑜一個人，就像過去一樣，永遠只靠一個人來扛一整個黨的勝負？把韓國瑜累垮後，再過四年呢？年輕世代選民只會越來越多，國民黨又要如何在未來繼續生存下去？明年就是關鍵！