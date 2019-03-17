連勝文：國民黨跟年輕人疏離　不能單靠韓國瑜

中評社台北3月17日電／國民黨在這次“立委”補選中僅拿下彰化一席，國民黨中央委員連勝文今天在臉書上表示，國民黨最困難的問題，就是與青年世代的疏離，不能再單靠高雄市長韓國瑜，一人扛整個黨的勝負。



4席“立委”補選落幕，國民黨原先盼守2搶2，但結果不如預期，僅守住彰化縣第1選舉區，金門由無黨籍候選人奪下，民進黨仍守住新北第3選區和台南第2選區。



中央社報道，連勝文說，“立委”補選部分選區雖然沒贏，但真的應該鼓勵候選人謝龍介、鄭世維、陳炳甫等，除了他們自己的努力，更因“韓流”，讓國民黨在深綠區“立委”選票，拉到過去10年與民進黨最小的差距。



連勝文認為，敗選的原因各地不同，除了選民結構、時間過短、資源不足、投票率低等，“國民黨最困難的問題，特別是在都會選區，就是與青年世代的疏離。”



連勝文說，國民黨內只有極少數的人具有跨世代吸票的能力，韓國瑜就是其一。但國民黨從中央到地方的主事者，似乎還是習慣過去的思維，並沒有真正面對這問題的嚴重性。



連勝文指出，爭取年輕人的支持，並不只是靠化妝或穿著年輕、找公關包裝，而是是否真的幫助過年輕人、了解年輕人的問題，同時又能讓人覺得耳目一新。



連勝文說，去年九合一選舉已證明，只要是國民黨形象好的新人，幾乎都高票當選，這代表選民接受甚至歡迎這些國民黨的新人，選人不選黨。



但連勝文擔憂，明年“立委”選舉，“國民黨要去那裡找形象清新，又與新世代有聯結的新人來參選？”還是仍然打算只靠韓國瑜一個人，就像過去一樣，永遠只靠一個人來扛一整個黨的勝負，把韓國瑜累垮後，再過4年，年輕世代選民只會越來越多，國民黨又要如何繼續生存下去。