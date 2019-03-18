鄧岱賢：白色力量若傾向獨立　大陸不會對話

前海基會經貿處長、台灣標竿企業促進會理事長鄧岱賢。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北3月18日電（記者 倪鴻祥）蔡政府反對高雄市長韓國瑜提出的自由經濟示範區主張，前海基會經貿處長、台灣標竿企業促進會理事長鄧岱賢接受中評社訪問時表示，台灣正在發展經濟，自由貿易區有必要性，現在因政治問題，全世界包括大陸許多可用資源無法進入台灣，限制了台灣相關發展。談到藍綠白的兩岸路線，他分析，如果白色力量是傾向獨立的話，大陸也不會對話的。



鄧岱賢，台灣大學農業經濟系畢業，美國波士頓東北大學（Northeastern University）經濟學研究所碩士；曾任海基會經貿處長、海基會協商代表、國民黨智庫、“國家政策研究基金會”副研究員。現為兩岸醫療衛生交流協會、台灣標竿企業促進會理事長。



外界關切2020大選若是換人執政，兩岸關係能否改善？鄧岱賢分析，目前台灣政壇主要有三股勢力，民進黨蔡英文主張“台獨黨綱”、台灣前途決議文，大陸對民進黨是不信任的，只要民進黨不放棄主張，2020若繼續執政，兩岸和平的可能性微乎其微。



他指出，國民黨長期以來的兩岸主張，依據“中華民國憲法”定位兩岸關係，以“九二共識”為基礎，兩岸才有對話，加上過去只有馬英九能促成兩岸對話的例子，證明只有國民黨與大陸最有互信基礎，能維持兩岸和平穩定繁榮發展。



至於白色力量、台北市長柯文哲為主的第三勢力，鄧岱賢指出，柯文哲雖然有雙城論壇，但柯還沒有升高到要對兩岸政策做決定的層級，所以大陸可接受，將來如果柯能夠贏得2020大選，一樣要面對“九二共識”，也就是對於“一個中國”的問題，如果白色力量是傾向獨立的話，大陸也不會對話的。



對於蔡英文政府緊縮兩岸交流，鄧岱賢認為，蔡英文政府應對台灣人民有信心。自由貿易區對台灣有必要性，引進世界各地的資金、技術，在台灣加工再出口，對台灣是有幫助的。台灣可以善用外來資源為台灣經濟發展加分，對台灣是好的。台灣卡在政治問題，大陸許多可用的資源無法入台，也就限制台灣相關發展。



他指出，“九二共識”不光只是政治互信基礎，也是和平發展穩定根基，韓國瑜講以“九二共識”為基礎，如果能維持這樣的氣氛，有助台灣經濟發展。



他強調，如果兩岸處在緊張狀態，甚至戰爭邊緣，人民一定不敢消費，企業一定不敢投資，就業機會一定會減少，政府的稅收就會減少，這樣就會出現一個惡性的循環，經濟就永遠起不來。要發展經濟，就要和平，走對抗的路線對台灣一定是不利的。



蔡政府正進行修法拉高兩岸政治協議門檻、限縮申領大陸居住證者在台公民權、管制退將、高官赴陸及其在大陸的行為等。



他說，大陸提出優惠政策，包括讓台胞申領大陸居住證、31條惠台政策，都是透過優惠爭取認同。蔡政府應提出相對實質的優惠政策，讓兩岸用良性互動來爭取民心。若採用限制或是恐嚇等手段，阻止台灣人去大陸發展，這不是民主做法。



針對蔡政府的修法動作，鄧岱賢向中評社表示，公民權受“憲法”保障，“憲法”也保障居住、遷徙、言論、信仰等自由，任何政府都不應該用額外的法律去限制人民權利。不應用額外法律限制台商、台生等的權利，任何一位“中華民國”的公民都有這個權利，不因為他到美國，日本，或者是中國大陸，而有不同，這實在沒有道理。



他指出，尤其現在台灣就業狀況並不理想，嚴格來講是蔡政府對不起台灣人，現在還要限制民眾去大陸工作，怎麼對得起台灣人民？他還是建議要用優惠政策、健全經濟發展與就業環境去吸引民眾，而不是阻止民眾向外發展。

