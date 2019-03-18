中評關注：韓國瑜選後談話為2020鋪路？

韓國瑜在“立委”補選後開直播分享心得。（照片：韓國瑜臉書） 中評社高雄3月18日電（記者 蔣繼平）“立委”補選結果出爐，中國國民黨原本期待在韓流效應席捲全台下，四席全壘打，最後卻僅保住一席。高雄市長韓國瑜選戰後也把層級拉高到藍綠，提出警訊，表示韓流是一股民心，並非等同國民黨，此番話是否在替參選2020做伏筆，相當耐人尋味。



被視為2020大選前哨戰的“立委”補選結果出爐，縱使韓國瑜事前力挺積極輔選，但國民黨謝龍介、鄭世維卻在台南市、新北市以很小的差距敗選收場。



去年九合一選舉時曾經上演“一人救全黨”的韓國瑜，這次補選並未扮演全台韓粉及國民黨心目中的救世主，不過韓國瑜自己也提到“贏的不算贏，輸的不算輸”，來分析這次補選結果，反映民進黨真的只剩一口氣，被打到家門口，卻只贏一點點。



韓國瑜強調“韓流沒有那麼了不起，沒有什麼韓流，就是民心而已！”“我們要更努力，期待改變就是力量！”代表延續去年的力量，這股“韓流”是由長期不滿的基層所竄起的風潮，大家要的是像“韓國瑜”一樣的人，跟國民黨派誰出來選，不一定正相關。



雖然看起來民進黨岌岌可危，但是目前看起來至少有在“止跌”，持續整隊中，反倒是國民黨自己必須展現值得選民支持的新氣象，不能只靠韓國瑜，這是這此“立委”補選得到最大的教訓！而且對於2020人選，國民黨內持續內鬥失血，仍然不斷的內耗當中。



韓國瑜對於選戰結論，不僅點出民進黨逐漸失去人心的問題，也對國民黨在2018大選後是否得意忘形提出警訊。韓國瑜不僅跳脫藍綠，也圍繞在民心上，層級拉高，不同於勝選沾沾自喜的民進黨、以及敗選雖敗猶榮的國民黨。韓國瑜展現自己的價值，不過是否為日後2020留伏筆？讓人無限想像。