中評關注：藍強攻最綠鐵票堡壘　已兵臨城下

台南市“立委”第二選區開票結果。（中評社資料照） 中評社台南3月18日電（記者 趙家麟）“立委”補選落幕。民進黨在驚濤駭浪中守住了墨綠選區台南、新北兩席“立委”。台南被視為民進黨最堅實堡壘，只已2.74%的差距險勝。這個全台最綠的選區，雖然保住了立席次，檯面上是暫時止血了，但檯面下選票卻流失嚴重，藍軍雖強攻不下，確已兵臨城下。



台南第二選區有14個行政區，跨越山海線，產業結構是農民、漁民、勞工為主，也是長期以民進黨票倉核心。這個選區被形容是“綠到出汁”，特別是最綠的麻豆區，可以從20多年來選舉得票率來印證。



蔡英文2016年大選，在台南市拿下67.51%全台最高得票率，全台300多個鄉鎮市區當中，得票最高前第四名都在台南，其中的第1（麻豆78.10%）、第3名（西港76.46%）、第4名（七股76.44%）都在二選區內。第2名（將軍77.71%）雖不在第二選區，也是緊貼著麻豆、七股。朱立倫當年只拿到22.06%（麻豆14.83%；西港16.16%；15.89%）。



2016年“立委”選舉，黃偉哲也在該選區拿下76.47%的全台最高得票率；其中：麻豆83.51%；西港80.92%；七股77.63%。2016年的國民黨“立委”落選人黃耀盛在該選區只拿了18.66%（麻豆13.54%；西港14.29%；七股14.09%）。



2019年台南市第二選區及其中的最綠三區補選得票率：郭國文47.05%（麻豆48.79%；西港53.87%；七股53.08%）。謝龍介44.31%（麻豆30.44%；西港40.09%；七股39.12%）。



以麻豆為指標，從1994年民進黨陳定南參選台灣省長以來，歷經彭明敏、陳水扁、謝長廷到蔡英文，麻豆幾乎都拿下全台最綠選票的頭銜；但是，這個民進黨的鐵票堡壘，在此次發生了巨大的變化。



從台南二選區民進黨得票率，2016年黃偉哲拿76.47%（麻豆83.51%）到此次郭國文拿47.05%（麻豆48.79%）來看，從藍綠2016年差距達到60%到70%的懸殊落差來看，謝龍介在敗選後表示，這個結果是國民黨20多年來未曾想過的，並不為過。



“立委”補選結果揭曉，各方從不同角度解讀勝負因素，民進黨在最後關頭“剩一口氣”的危機意識發揮效應，“韓流”威力強攻堅固堡壘也大有斬獲。



民進黨保住了台南這一席“立委”，從席次保衛戰來看是止血了，但選票卻已大量流失；綠營的鐵票堡壘明顯出現崩解。最綠選區在兩年內，藍綠差距從60%到70%的天差地別，拉近到2.74%，臨門敗選的國民黨，確已兵臨城下。