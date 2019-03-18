劉景松答中評談學者視野下的澳門新特首

澳門科技大學國際學院助理教授、澳門創新發展研究會副理事長劉景松博士（圖片由受訪者提供） 中評社香港3月18日電（記者 張心怡）2019年是澳門回歸20周年，澳門特別行政區亦將迎來第五屆行政長官選舉，此次選舉已引起社會各界高度關注。澳門科技大學國際學院助理教授、澳門創新發展研究會副理事長劉景松博士在接受中評社採訪時表示，澳門民眾心中理想的新特首，應該具有愛國愛澳情懷，時刻以國家利益澳門利益為重，擁有甘於服務奉獻精神、敢於面對勇於承擔精神以及踐行創新發展的科學精神。



劉景松說，社會各界對新澳門特首應該具備哪些政治特質、個人資歷能力乃至人格魅力等生發熱議，是一件很自然的事情，屬於正常現象。畢竟，特首換屆選舉是澳門社會一件大事。社會各界的熱議，恰恰說明民眾政治意識在提高、政治參與的熱情在提升，又說明民眾對澳門社會未來發展的關注，以及對自身利益和個人前途的關心。如果輿論沒有動靜或反應平淡，反而讓人覺得不正常。



關於中央對於澳門特首人選的“愛國愛澳、中央信任、有管治能力、澳門社會認可”的四大標準，劉景松表示認同。他指出，這是從大局出發，充分考慮澳門長遠發展需要，符合澳門實際，其思路慎重縝密而又高瞻遠矚，極具指導意義。



劉景松認為，回歸20年來，澳門政治經濟、社會文化、教育科研等領域取得長足進步。澳門的順利回歸以及回歸後繁榮與穩定發展的事實，證明了“一國兩制”偉大構想的前瞻性、科學性、正確性和有效性。澳門的發展離不開祖國，祖國歷來都是澳門前進路途的堅強後盾。他提到，回歸初期，經過數年的“固本培元，穩健發展”，澳門經濟從復甦走向快速發展，2002年以來，在旅遊博彩業的強勁帶動下，澳門經濟更是形成超高速增長態勢。但澳門的發展也面臨經濟結構單一，對博彩業依賴過重等問題。加快產業結構調整，推動經濟適度多元發展，是澳門社會面臨的重要命題和發展共識，更是未來一個時期澳門繼續保持繁榮和穩定的戰略抉擇。