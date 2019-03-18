中評關注：國民黨欲2020勝選尚缺基本功

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中評社台北3月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨此次四席“立委”補選僅取得一席，和選前外界預測可能全壘打的結果有所落差，綜觀原因應有三點所致，1、韓流的反作用力，激起綠營大團結。2、黨內2020初選爭議導致印象不佳。3、多年來深綠選區缺乏經營。
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|國民黨此次立委補選成績不如預期。（中評社資料照）
此次“立委”補選外界都在看人氣當紅的高雄市長韓國瑜，能否再發揮去年九合一選舉的韓流外溢效應，並以此為指標來判斷韓能否直攻2020大選。
韓流在此次補選當然發揮了極大功用，韓國瑜南北的賣力輔選，的確讓國民黨在台南麻豆和新北三重兩個選區燃起勝選希望，但挺韓的人多，聲量大，自然反韓的也不少，民進黨以抗韓流訴求大團結，成功在深綠選區催出基本盤，是守住台南和新北的主因。
另外，國民黨在去年選舉大勝後，黨內就陷入2020大選的人選紛爭，好不容易初選規則確定後，黨主席吳敦義又拋出不排除徵召韓國瑜的議題，這些紛擾讓外界對於國民黨的印象是大扣分，認為國民黨仍是那只會內鬥的政黨，多少都影響了選票。
最後，國民黨在深綠選區無經營也是此次失敗的原因，台南謝龍介和新北鄭世維都是跨區投入選舉，黨內在艱困選區無人可戰的窘境下，兩人不得不跳出來。
如果國民黨在這兩個深綠選區原本就有所經營，此次在韓國瑜的助威下或許已可翻盤，因此，2020大選國民黨想重返執政，“立委”席次重回多數，僅靠韓流不夠，基本功可能才是正解。
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