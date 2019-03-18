中評關注：金門補選結果值得藍營太陽們深思

金門“立委”補選由無黨籍陳玉珍當選，其結果與2020提名，值得國民黨高層深思。（中評社） 中評社高雄3月18日電（記者 高易伸）去年地方選舉韓國瑜刮起“韓流”讓國民黨選情回春，不料3月16日甫落幕的四席（新北、台南、彰化、金門）“立法委員”補選卻讓名嘴、專家等跌破眼鏡，因藍軍僅獲彰化一“立委”席次，當外界都關注國民黨無法收復深綠選區新北三重及台南時，金門的選舉結果似乎更值得國民黨省思。



原金門縣“立委”楊鎮浯去年擊敗無黨籍縣長陳福海後就任，“立委”空缺由國民黨提名的原金門縣議會議長洪麗萍及無黨籍參選人陳玉珍、蔡西湖及陳滄江等人角逐（共六人角逐）。



根據金門縣選委會統計，此次金門“立委”補選總投票率為21.21%，陳玉珍得到7117票、陳滄江為6020票、洪麗萍得到5681票、蔡西湖得到5175票，陳玉珍以1097票差距險勝陳滄江，而國民黨提名的洪麗萍僅排第三。



金門選民結構多以深藍傾向居多，因此在金門不存在藍綠對決結構。國民黨提名前議長洪麗萍看似四平八穩，但選戰結果卻出乎意料，原因在於國民黨的初選作業讓選將不盡滿意，導致票源分裂。



國民黨金門縣黨部在辦理“立委”補選提名時，並未同意採全民調方式，而是直接徵召洪麗萍角逐，但此舉引發同樣有意角逐“立委”補選的原國民黨籍議員陳玉珍及前金湖鎮長蔡西湖不滿，認為縣黨部辦理辦法有失公允，陳玉珍等人甚至退黨參選到底。



陳玉珍為台灣大學中文系學士、北京大學國際經濟法法學碩士、日本九州大學國際公法碩士。陳父為前金門縣議會議長陳水木。陳玉珍當選過金門縣議會第三、四、六屆縣議員，當中連兩屆以無黨籍參選。2014年加入國民黨，2019因“立委”補選而退出國民黨，昨日當選後則表態願重返國民黨意願。



金門縣“立委”補選告一段落，但國民黨2020大選的提名作業才正要開始。國民黨如何辦理好提名作業，找到符合期待的選將出馬，以符合台灣人民的期待，金門“立委”補選的過程是個很好的借鏡。



韓流雖然讓國民黨選情回春，但在藍到出汁的金門縣，連高掛“車輪牌”的“立委”補選都會失利，值得國民黨中央好好反思。