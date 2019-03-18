快評：“台灣牌”貶值 美國會否更加冒進？

中評社快評/3月16日，在中評社北京總部，由上海市公共關係研究院主辦、中評社合辦了一場研討會，深入探討“中美關係中的台灣問題”；與會者為北京、上海、美國的重量級中美關係及台灣問題專家學者，包括中國社會科學院研究員、上海市公共關係研究院執行院長王鍵，上海市公共關係研究院院長、研究員陳士良，中國人民大學國際關係學院教授、國務院參事時殷弘，美國美利堅大學國際關係學院教授兼亞洲研究理事會主席趙全勝，中國社科院美國研究所所長、研究員吳白乙，中國國際戰略研究基金會學術委員會主任、研究員張沱生，國台辦海研中心主任、國際政治學博士仇開明，中國現代國際關係研究院涉台研究中心主任、研究員謝郁等。



與會專家學者的許多觀點值得重視，包括陳士良提出的美國“台灣牌”貶值說也值得思考。陳士良說，美國過去打“台灣牌”，霸道且任性，想怎麼打就怎麼打。只要打出去，美國必會使中國妥協。然而，時過境遷，情況出現了新的變化。最大的變化因素是中國的發展。中國實力快速上升，且中國大陸對台海局勢的掌控能力不斷增強，不僅自身“反台獨”的能力已經大大增強，身後還有國際社會絕大多數國家和國際組織堅持和認同一個中國原則作為後盾。另外一個變化是台灣的衰退。近些年，台灣在政治、經濟、文化等各個領域全面衰退，搞“台獨”的本錢已經喪失了。“台灣牌”已經開始貶值。美國打台灣牌的成本越來越高，效力越來越低。



陳士良認為，為了最大程度維護美國的戰略利益，美國會加大介入台灣的政治，加強操弄2020台灣選舉，但是美國可以操弄台灣選舉，未必能操弄台灣民意：過去，美國之所以能夠隨心所欲地打“台灣牌”，一個最根本的前提是台灣民眾的“恐中”、“恐統”心理；今天，兩岸不斷融合發展，大陸快速發展進步，台灣民眾的觀念開始出現變化，許多人並不認為兩岸融合是一件可怕的事，甚至統一也沒有那麼可怕。在這種情況下，美國操弄台灣選舉，繼續要打“台灣牌”，就越來越不得人心了。



我們認為，陳士良的分析非常深入、到位。不過美國面對種種新挑戰、新問題，尤其是在台灣選舉年，會不會有一些冒進的舉措推進美台關係，包括落實多個涉台法案、推動美台高層互訪等？值得密切觀察。美國的“台灣牌”雖然貶值，但還有很強的破壞性，大陸不能不防。

