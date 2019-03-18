民進黨初選賴清德今將登記　挑戰蔡英文

圖為日前賴清德在台南為民進黨郭國文輔選，郭順利當選“立委”。（照片：賴清德臉書） 中評社台北3月18日電／民進黨今天展開2020大選黨內初選登記，根據中央社報道，前“行政院長”賴清德表示他決定勇敢承擔責任，今天將前往登記。



2020大選，蔡英文先前已宣布將競選連任。