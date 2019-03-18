加強政策協調配合 力促經濟平穩發展

今年中國發展面臨的環境更複雜更嚴峻，因此財政政策和貨幣政策的調控方向凸顯了逆周期調節思維，確保今年經濟增長處於合理區間。 中評社北京3月18日電／政府工作報告提出，要正確把握宏觀政策取向，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，實施就業優先政策，加強政策協調配合，確保經濟運行在合理區間，促進經濟社會持續健康發展。



經濟參考報發表中國人民大學國際貨幣研究所研究員、國盛證券首席宏觀研究員熊園文章表示，積極的財政政策要加力提效，減稅降費、擴大地方專項債和穩基建將是主抓手。實施穩健的貨幣政策，關鍵是疏通貨幣政策傳導渠道。財政政策和貨幣政策凸顯了宏觀政策逆周期調節的思維，旨在確保今年中國經濟增長處於合理區間，實現經濟社會發展目標。



文章分析，今年貨幣政策將更注重相機抉擇。把好貨幣供給總閘門，明確廣義貨幣M2和社會融資規模增速要與國內生產總值名義增速相匹配。換言之，不搞“大水漫灌”確實是今年的硬要求。需要注意的是，考慮到去年以來央行已經五次降准並創設了定向中期借貸便利進行“定向降息”。總體上看，中國貨幣政策的指向是要保持流動性合理充裕。



今年貨幣政策的一大著力點是進一步疏通貨幣政策傳導渠道，並加強對小微企業和民營企業的支持。政府工作報告提出，加大對中小銀行定向降准力度，釋放的資金全部用於民營和小微企業貸款。支持大型商業銀行多渠道補充資本，增強信貸投放能力，鼓勵增加製造業中長期貸款和信用貸款。今年國有大型商業銀行小微企業貸款要增長30%以上。清理規範銀行及中介服務收費。完善金融機構內部考核機制，激勵加強普惠金融服務，切實使中小微企業融資緊張狀況有明顯改善，綜合融資成本必須有明顯降低。



在財政政策方面，預計今年將更加積極有為。今年赤字率擬按2.8%安排，比去年預算高0.2個百分點。這表明財政總取向上正在加力提效。具體到財政發力的方向，減稅降費、擴大地方專項債和穩基建應是三大主抓手。



一方面，中國將實施更大規模的減稅降費。政府工作報告提出，深化增值稅改革，將製造業等行業現行16%的稅率降至13%，將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降至9%，確保主要行業稅負明顯降低；保持6%一檔的稅率不變，但通過採取對生產、生活性服務業增加稅收抵扣等配套措施，確保所有行業稅負只減不增，繼續向推進稅率三檔並兩檔、稅制簡化方向邁進。



考慮到大部分製造業都處於16%這一檔，因此製造業將總體受益。更為關鍵的是，減稅降費將為企業發展帶來動力，也有望提振居民消費。



另一方面，地方政府專項債將繼續擴容。專項債在擴充基建資金來源方面將發揮更大的作用。



此外，合理擴大有效投資也是今年的重點任務。緊扣國家發展戰略，加快實施一批重點項目，加強新一代信息基礎設施建設。



文章最後說，總體來看，今年中國發展面臨的環境更複雜更嚴峻，因此財政政策和貨幣政策的調控方向凸顯了逆周期調節思維，確保今年經濟增長處於合理區間。

