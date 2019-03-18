如何跳出“大數據殺熟”怪圈

中評社北京3月18日電／過去半年內裡，上海12345市民服務熱線的統計數據顯示，投訴大數據“殺熟”的案件共4起，“變相漲價”案件達101件。在生活服務類電商日益發達的今天，大數據“殺熟”一直是網友熱議的話題，滴滴出行、淘寶購物等諸多網絡平台企業紛紛被曝出可能存在大數據“殺熟”行為。



所謂“大數據殺熟”，指的是網絡商家利用大數據技術，分類處理商家自身積累或第三方的用戶信息，並通過分析出其中使用次數較多的客戶進行隱蔽式抬價，商家可以借機達到利益最大化的差別化價格策略。也就是說，一件產品賣給老客戶的價格可能比賣給新客戶的價格高出幾元、幾十元甚至幾百元不等，商家在其中賺的盆滿鉢滿。這種殺熟策略利用了人們對已知商家的信賴而進行的抬價行為，往往不容易被對價格不敏感的客戶發覺，形成一種低價吸引新客戶，高價“回饋”老客戶的定價“怪圈”。



如今社會，大數據早已不是新鮮名詞。電子計算機和網絡的發展，電商的流行，都推動著大數據技術不斷提升。因此，目前利用大數據進行信息統計並進行“殺熟”並不是什麼難事。人們的消費方式也逐漸發生改變，逛街逐漸被網上購物代替，越來越多的人日常購物都喜歡在網上購物平台進行，方便快捷，省時省力。



雖然沒有確切法律將大數據“殺熟”定義為違法犯罪的商業行為，但是在消費者不知情的情況下，這種行為確實損害了消費者的正當權益。消費者應該提高購物時的警惕心，提升對商品價格的敏感度，注意觀察不同網絡電商平台之間的價格差異，規避有“殺熟”現象的商家，真正做到“貨比三家”，保護自己的個人利益。另外，從法律上應當加強對大數據“殺熟”行為的管理，通過規範購物平台操作流程，使商品價格透明化、公開化，嚴防商家的隱性操作，做到有效監管。



大數據“殺熟”就是一種價格差別對待的“怪圈”，容易使消費者合法權益得不到保障，還會導致人與人之間的信任危機。要遏制大數據“殺熟”現象，不僅需要整個社會營造一種誠信氛圍，還需要互聯網電商進行嚴格自律，也需要監管部門對電子平台進行大力有效監管，杜絕損害消費者利益情況的發生，走出大數據“殺熟”怪圈。



來源:紅網 作者:回娜

