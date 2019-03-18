精准施策 助力民營經濟高質量發展

中評社北京3月18日電／據報道，包括發展改革委、財政部、人民銀行等多個部委將推出助力民企高質量發展的一攬子政策。有網民認為，激發民企活力是加快推進高質量發展的關鍵一環。眼下，一些民營企業在發展中遇到不少困難和問題，破解這些發展中的問題和瓶頸，需要在科技創新、融資、營商環境等方面多做工作，從而更好推動民營經濟高質量發展。



民營企業特別是小微企業融資難、融資貴一直是社會關注的焦點。網民認為，政府工作報告提出的一系列措施，將推動相關問題的解決，為助推民營經濟高質量發展提供動力。



網民“葉青”認為，目前銀行發放的金融貸款產品以短期貸款為主，長期貸款較少。建議銀行等金融機構增加中長期貸款，讓企業能穩定信心、扎實發展。



對於不少中小企業而言，創新資源匱乏是一個“短板”。有網民表示，凡是那些能夠持續創新升級的企業，就能在產業競爭中贏得優勢。網民“李傑”建議，由政府部門牽頭，以龍頭企業為主體，建設技術創新公共服務平台，將平台資源共享給中小企業，提供產品研發、專業檢測、人才培養等公共服務，更好地促進資源整合和創新成果落地。



網民“呂培榕”表示，要加快構建良好的營商環境，應該把由市場機制決定的事情交出去，努力用政府權力的“減法”換取市場活力和創新力的“加法”。



網民“胡金焱”建議，推動民營企業高質量發展，需要大量高素質人才作為支撐。要實行更加開放的人才政策，搭建有助於人才自我實現的平台，支持民營企業引得進、留得住、用得好各類人才。



來源:經濟參考報 作者:楊東君

