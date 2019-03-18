金融供給側改革關鍵在於抓准著力點

中評社北京3月18日電／金融供給側改革給金融改革提出了一個迫切和非常重要的課題。一定程度上說，金融供給側存在的問題不亞於其他任何領域。主要表現在供給側金融資源配置嚴重失衡。具體是貸款等金融供給渠道上投向大型企業、上市公司、壟斷性行業較多，而配置給中小微企業的較少。直接導致中小微、個體戶、路邊攤等金融資源饑渴症，融資難融資貴幾十年解決不了。說到底還是金融供給側結構出現了問題。加大金融供給側改革刻不容緩。



近日，網商銀行服務小微最多、利潤最少，這則新聞讓我開始思考金融供給側改革背後銀行的社會責任。金融供給側改革必須抓准著力點。



讓體制內金融或者大型國企金融去解決中小微企業融資難融資貴基本伴隨了改革開放全程，但一直效果甚微，關鍵在於驢頭不對馬嘴。大型金融包括國有銀行與生俱來就有自己的業務定位，支持對象是央企、國有企業、上市公司、壟斷性企業行業，即貸長貸大貸壟斷。政策導向拉郎配讓其支持中小微企業發展，要麼效果不好或沒有效果，要麼弄出一堆不良貸款。就這兩種結果與命運。



怎麼辦？大力金融科技包括金融科技銀行，金融科技機構，智能銀行，區塊鏈技術為基礎的金融機構。這是支持民營企業特別是中小微企業、個體戶、路邊攤金融需求最高效、最快捷、最有效的措施。



科技金融、智能金融依托於互聯網、移動互聯網等平台從誕生那天就是為草根服務的，天然地就是普惠金融。同時，依靠大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈技術等創新出新金融業態，成功解決了金融信用問題。



中國在這方面最有實踐，最可喜的是實踐出令人吃驚的效果。這是從正在召開的兩會上釋放出來的喜訊。



央廣網報道，3月5日，全國兩會的“部長通道”上，銀保監會主席郭樹清表示，銀行業在利用大數據降低不良率方面做了很多探索，有的將不良率控制在了1%左右。網商銀行等貸款做得很不錯，不良率比較低。他直言要在大中小銀行裡面普及。



專家型全國政協委員劉尚希認為，發展金融科技，是解決信息不對稱，讓風險可控的好途徑。他直接誇贊說，網商銀行的310信貸模式不僅只代表了一種新的技術手段，還是一種新的模式——平台式的金融機構，就是零人工干預，沒有分支機構，沒有線下網點，不需要信貸員。



2015年6月網商銀行在杭州開業時我在場，並且親自與網商銀行副行長一對一座談。給我印象最深有三點：一是網商銀行前身的阿里小貸不良率不到1%，全部無人工大數據操控放貸全程；二是當時網商銀行不到300人，80%是科技人員，三是只支持小微、個體戶、路邊攤的貸款需求，不支持其他融資。當時我就懷疑能否做到，能否不忘初心，堅持始終如一呢？



從兩會上放出消息後，我又做了實際了解與調查。最新數據顯示，成立3年多以來，網商銀行為全國1500萬小微企業提供貸款，不良率控制在1%左右。2018年，網商銀行為小微經營者提供了超過1萬億元的資金支持，其中96%發放給了貸款金額100萬以下的小微經營者。



我常常說，銀行作為金融服務業，其利潤溯源來自於支持的實體企業創造的。其實是銀行與實體企業的分配過程與關係，銀行拿得多、利潤高，那麼實體企業必然拿得少、利潤低。在大型銀行動輒年幾千億利潤下，才有了實體企業抱怨說，幹了一年都交給銀行的無奈。然而，網商銀行卻給了我們另一個大驚喜。



網商銀行2017年的淨利潤只賺了4個億，在這種情況下，2018年，網商銀行給小微企業的貸款利率再下調了1個點，真正做到了讓利實體經濟的承諾。



近期，網商銀行高管在接受媒體採訪時再次表示，“希望未來3年內，能讓中國所有的個體戶、路邊攤都貸到款”。



看完網商銀行的一些數據，我更加堅定了我一直堅持的觀點，金融供給側改革著力點在於解決小微等弱勢經濟體金融資源配置缺失問題，而解決這些問題的根本出路在於極具創新力的新金融、金融科技模式。



來源:東方網 作者:餘豐慧

