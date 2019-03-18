構築全覆蓋、高品質的公共文化服務體系

中評社北京3月18日電／最新潮的文化資訊“一鍵可達”，身邊的“圖書驛站”“百姓書房”一座座建立，地鐵、商場、濱江、綠地進駐了演出團隊，家門口也能遍覽長三角文化精粹……這些都是上海公共文化建設所帶來的新氣象。上海將繼續完善公共文化設施網絡體系，推進公共文化服務均等化、多元化、專業化、效能化、制度化建設，實現中心城區10分鐘、郊區15分鐘的公共文化服務圈。(解放日報3月13日)



上海作為一個國際文化大都市實現全體市民的文化權益，滿足市民不斷增長的精神文化需求，是最基本的要求，同時要瞄准一流，朝著全國領先和卓越的公共文化服務體系這個目標，實現應有的作為，標杆城市的堅實內核。



美術館、博物館等場館是承載公共文化活動的空間載體。去年以來，一批新的文化場館在上海各區拔地而起，令文化藝術活動變得更加觸手可及。除了“大而美”的文化場館建設，“小而精”的公共文化空間打造同樣提上議程。通過“文化進商圈”等舉措，濱江地區、機場博物館、商場樓宇、交通樞紐等公共空間充盈文化味，讓不少人的腳步慢下來、停下來。



今年年底率先基本建成現代公共文化服務體系，這是上海為2019年公共文化服務設定的“小目標”，上海為此制定重點任務表，為今年的工作“劃重點”，通過其中列出的18項重點任務顯示：滬上將著力推進公共文化服務目標均等化、供給主體多元化、運行機制專業化、公共服務效能化、管理體系制度化建設，構建具有上海特點的現代公共文化服務體系，這無疑是廣大市民的文化福祉，惠民利民的文化實事。



重點突出，方能措施到位、資金到位、活動到位、市民的體驗感受到位。上海要朝著全國一流領先的目標，不斷編實、織密全市公共文化服務四級網絡，著力提升每一個市民的文化獲得感，按照便捷、普惠、實用的要求，打通公共文化服務“最後一公里”，把提升4500個標準化居村綜合文化活動室(中心)服務功能全部納入市府實事項目，16個區5129個居村綜合文化活動室全部實現文化配送，要推助公共文化產品和服務供給向遠郊傾斜、向居村下沉，不斷完善四級配送體系，讓上海的公共文化服務率先走出一條精准配送的路，讓公共文化服務離大家近一點、再近一點，惠及廣大市民和城市人群，在家門口、15分鐘範圍，都能體驗享受精神文化樂趣，有更多品質優良的“家門口的文化客廳”，以及商場、企業、廣場、綠地和其他場所公共文化新空間。



公共文化服務還要創新機制，匯集各種文化志願者、輔導員隊伍，讓社區的每一項文藝演出、展覽展示、特色活動都有定制版，讓申城基層的小區和各個地方，載歌載舞、書香墨韵，普灑精神生活的陽光雨露。



來源:東方網 作者:王洪

