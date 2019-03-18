沖繩萬人集會　要求美軍基地“快搬走”

視頻截圖 中評社北京3月18日電／日本大約1萬人16日在沖繩縣首府那霸市集會，要求日本中央政府和美國政府徹底放棄駐日美軍普天間基地“縣內搬遷”方案，將這處基地徹底遷離沖繩縣。



日美兩國1996年商定，把普天間基地在沖繩縣內換個新址，從宜野灣市搬遷到名護市邊野古，即所謂縣內搬遷方案。沖繩縣民眾反對這處美軍基地繼續留在本縣，沖繩縣政府因而多次狀告日本中央政府。



沖繩縣民眾抱怨，本縣面積僅占日本國土的0.6%，卻承擔超過70%的駐日美軍基地，多年飽受駐日美軍犯罪、墜機及高空墜物、噪音等問題困擾。



在被視為反美軍基地運動接班人的沖繩縣知事玉城丹尼推動下，沖繩縣2月24日圍繞縣內搬遷方案舉行全縣公投，大約72%的沖繩縣選民投票反對縣內搬遷。公投雖然不具備法律約束力，但“再次清晰傳遞沖繩縣民眾的心聲”，對日本首相安倍晉三內閣構成壓力。



日本媒體本月10日發布的民意調查顯示，安倍內閣所獲支持率為43.3%，比上月初下降2.3個百分點。一些分析人士認為，安倍支持率下跌緣於沖繩。



日本共同社報道，去年12月起，日本中央政府不顧沖繩民眾反對，啟動基地搬遷所需的填海造陸工程，向邊野古海域投入沙土。沖繩公投結果發布後，日本中央政府沒有叫停施工，邊野古地區海床加固和填海造陸作業仍繼續。



在日本《朝日新聞》2月底一項民調中，80%的調查對象認為安倍內閣應該尊重沖繩公投結果。