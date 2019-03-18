激發市場主體活力 共同畫好發展的“同心圓”

中評社北京3月18日電／今年的政府工作報告指出，激發市場主體活力，著力優化營商環境。中國有上億市場主體，而且還在不斷增加。把市場主體的活躍度保持住、提上去，是促進經濟平穩增長的關鍵所在。只要市場主體有活力，就能增強內生發展動力、頂住經濟下行壓力。



經濟日報發表記者祝惠春評論文章表示，激發市場主體活力，需要優化營商環境。這意味著政府要“讓”，將應由市場決定的事情交還給市場，讓企業多用時間跑市場，少費功夫找市長；要“放”，即進一步簡政放權，深化行政審批制度改革。只有這樣，才能真正解決困擾企業多年的“彈簧門”“玻璃門”問題，最大程度激發市場主體創業創新活力。



文章提出，激發市場主體活力，需要以公正監管促公平競爭。這意味著，政府要把該做的事做好，把該管的事管好，當好經濟生活中的“裁判員”。要正確處理政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用，促進市場經濟健康發展。同時，要建設高效廉潔的服務型政府，釐清政府與市場的邊界，政府工作重點要轉到加強市場監管、提高公共服務水平和維護社會公平正義上來，用公正監管管出公平、管出效率、管出活力。



激發市場主體活力，還要積極推動減稅降費，讓市場主體特別是民營企業和小微企業有切實獲得感。今年的政府工作報告指出，“實施更大規模的減稅。普惠性減稅與結構性減稅並舉，重點降低製造業和小微企業稅收負擔”，意義正在於此。



上下同欲者勝，風雨同舟者興。激發市場主體活力，需要各方共同攜手，畫好發展的“同心圓”。

