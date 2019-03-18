規範場外配資意在市場穩定健康發展

中評社北京3月18日電／近日有消息傳出，大意是說監管層召集部分券商召開有關規範信息系統外部接入、防範場外配資風險的專題會議，有監管人士提出，要深刻反思並吸取2015年股票市場異常波動的教訓，證券公司切實履行主體責任，要勤勉盡責，外部接入要嚴格規範，排查風險，營業部及從業人員不得為場外配資提供便利。這是規範市場秩序的正常之舉，是應對場外配資風險的必要舉措，無需過分解讀，也不必過度恐慌。



證券時報發表記者程丹述評文章表示，今年以來A股持續反彈，市場風險偏好有所修復，融資客參與熱情明顯升溫，場外高杠杆配資死灰複燃，但不同於2015年股市異常波動之時，受《關於清理整頓違法從事證券業務活動的意見》等監管規則的約束，當年通過券商和第三方的接口已被切斷，利用程序化交易、分倉系統賬戶進入市場的場外配資資金大幅減少，當前場外配資多是通過自然人開立的賬戶吸引中小投資者資金，金額小且分散，與4年前的高杠杆、大量的場外資金入場相比，資金量難以形成規模。



從規範市場秩序、防患於未然的角度出發，監管層自2月份開始就緊盯場外配資情況，從就重啟券商交易接口向市場徵求意見，在規則制定層面引量化活水，同時截配資亂流，到呼籲投資者理性投資，防範投資風險，要求各證券公司嚴格執行經紀業務及融資融券客戶適當性管理，加強異常交易監控，認真做好技術系統安全，再到各地方證監局召開座談會了解場外配資情況，強化經營機構增強合規風控意識等，監管層有意通過規則制定、客戶適當性管理、機構勤勉盡責、投資者教育等方式堵住場外配資進入市場的路徑。



文章指出，市場的穩定健康，需要市場參與各方來共同維護，投資者也要提高風險意識。與券商的融資業務比較，開通券商的融資融券業務需要不低於50萬的個人資產，杠杆為1倍，而民間配資則沒有硬性資金指標要求，杠杆1～10倍甚至更高，對於投資者的風險承受度也沒有預判，只要有開通股票賬戶，在配資門檻低到100元起步時，幾乎任何人都能參與配資，存在的風險極大，加之賬戶需要由投資者和配資公司共同掌握，賬戶的安全性也得不到保障。由於配資機構並非從事證券經紀業務的合法機構，沒有內控、風控和外部監督，因而游離在法律監管的灰色地帶，與個人投資者風險承受力明顯不匹配，投資者需自覺遠離。



