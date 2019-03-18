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快訊：賴清德將到黨部登記參選2020
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2019-03-18 09:55:55
賴清德上午11點將到黨部登記參選2020。(中評社 黃筱筠攝)
中評社台北3月18日電（記者 黃筱筠）已決定登記民進黨內2020初選的前“行政院長”賴清德將在今天上午11點親自到黨部登記初選，他已經派人到黨部領表。
民進黨2020“總統”初選時程為，3月18日至22日初選領表登記，4月2日“總統”初選協調截止，4月4日至4月9日舉辦“總統”初選政見發表會，4月10日至4月12日“總統”初選民意調查，中執會4月17日公告“總統”初選候選人提名名單。
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