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綠委證實：賴清德北上登記參加2020初選
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2019-03-18 09:57:55
賴清德17日陪同民進黨甫當選“立委”的郭國文謝票。（中評社 資料照）
中評社台南3月18日電（記者 趙家麟）民進黨“立委”林俊憲17日上午向中評社證實，前“行政院長”賴清德上午11時左右，在民進黨中央黨部完成2020年大選提名登記。
林俊憲是賴的嫡系子弟兵，他表示，賴上午不在台南，11時左右在民進黨中央黨部，辦理“總統”提名登記。蔡英文已宣布競選連任，賴清德登記競逐，已先為綠營投下超級震撼彈。
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