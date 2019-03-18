報告顯示：中國穩居世界出境旅遊第一位

中評社北京3月18日電／台媒稱，大陸旅遊研究院與攜程旅遊14日聯合發布《2018年中國遊客出境游大數據報告》顯示，2018年，中國大陸出境旅遊持續升溫，穩居世界出境旅遊第一位。去年大陸公民出境旅遊人數達1.4972億人次，比前一年增長14.7%。



3月15日報道，報告顯示，2018年，最受大陸遊客歡迎的20個目的地國家分別為：泰國、日本、越南、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、美國、柬埔寨、俄羅斯、菲律賓、澳大利亞、意大利、阿聯酋、土耳其、英國、馬爾代夫、法國、德國、西班牙、斯里蘭卡。



2018年，大陸遊客量增長最快的十大“黑馬”目的地依次為緬甸、黑山、塞爾維亞、老撾、阿根廷、西班牙、柬埔寨、墨西哥、巴西、捷克。



根據中國旅遊研究院發布的估算數據，從旅遊花費來看，2018年境外消費預計將達1200億美元（1美元約合6.7元人民幣），人均單次境外旅遊消費將達到約800美元，通過攜程旅遊平台報名出境跟團游、自由行、定制游的人均花費為5500元，與去年同期近乎持平。



報告稱，最受大陸遊客青睞的前十名購物目的地分別為香港、杜拜、大阪、澳門、東京、巴黎、名古屋、倫敦、新加坡和京都。



攜程出境游研究專家表示，2018年，中國出境旅遊進入了消費升級的階段，旅遊者增加支出消費，購買更加優質的旅遊產品，並從觀光游轉向深度體驗游，享受海外目的地生活環境和品質服務。隨著居民收入平穩增長，消費能力逐漸提高，居民願意花費更多成本在高品質的出游方面。



中國旅遊研究院院長戴斌分析認為，在過去十年間，中國出境市場持續保持20%以上的增長速度，成為全球最大的出境旅遊客源國和旅遊消費支出國。出境旅遊已經從少數人的享受進入了大眾的日常生活。



戴斌預估，未來定制旅遊將進入市場成熟期，個性化需求會進一步凸顯。他預計2019年和今後一個時期，中國出境旅遊市場仍將保持兩位數的增長態勢。



（來源：參考消息網）