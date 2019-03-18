小偷所竊名畫其實是警察準備的贋品

中評社北京3月18日電／英媒稱，一夥盜賊自以為自己偷了一幅價值300萬歐元（約合人民幣2300萬元——本網注）的名畫，誰知警方提前調包，這夥盜賊偷走的實際上是件贋品。



據英國《泰晤士報》3月14日報道，這兩名“蠢賊”用金屬棒撬開存放著17世紀佛蘭德（西歐的歷史地名——本網注）畫家彼得·勃魯蓋爾的畫作《耶穌釘刑圖》的箱子，然後駕駛一輛白色標致車從意大利利古裡亞的馬格拉新堡教堂逃之夭夭。



報道認為，這夥盜賊選擇吃午飯的時候突襲教堂是經過精心策劃的，因為那時候神父正在看望生病的教民。但盜賊們並不知道，他們的計劃在幾周前就已經開始在小鎮上流傳，所以警方秘密地用複製品取代真跡並設置了隱藏的攝像頭。



只有神父和市長知道警方的安排，警方還告訴他們在這幅畫被盜後的幾個小時裡要不動聲色。這幅畫是一個世紀前一個意大利家族捐贈給教會的。



神父說：“畫作的被盜是對整個社區的一次打擊，這就是為什麼我呼籲小偷們交還這幅畫。我為你們祈禱。”



過了不久，市長把真相和盤托出，揭開了盜賊被騙的經過。他說：“1個多月前，當有關傳言流傳時，真畫就已經被換掉。一些教民意識到這幅畫不是原作，但還好，他們也保守了這個秘密。”



警方沒有透露他們是否確認了盜賊的身份，也沒有透露他們是如何進行調查的，甚至沒有解釋為什麼在竊案發生後這麼快就讓神父和市長透露實情。



反藝術犯罪研究協會的負責人琳達·阿爾貝森說：“這是我第一次聽說意大利警方使用這種計謀。”

