聯合國特使和敘利亞外長就敘政治進程會談

中評社北京3月18日電／聯合國秘書長敘利亞問題特使吉爾·彼得森17日訪問敘利亞，同敘副總理兼外長穆阿利姆就敘問題政治解決進程舉行會談。



彼得森在抵達大馬士革後對記者說，他將與敘利亞政府方面集中討論落實聯合國安理會第2254號決議，希望借此推動實現由聯合國推動的敘利亞人所有、敘利亞人主導的敘問題政治解決進程。



另據敘利亞通訊社報道，彼得森當天與穆阿利姆圍繞敘憲法委員會等問題舉行會談。穆阿利姆在會談中表示，只有敘利亞人民才能決定國家未來，敘憲法及其相關事務是主權事務，應由本國人民在不受外部干涉的情況下決定。



2015年12月，聯合國安理會通過第2254號決議，該決議強調在尊重敘利亞主權、獨立、統一和領土完整的基礎上，根據“敘人所有、敘人主導”原則，推動敘各方通過包容性政治進程，尋找各方都能接受的解決方案。該決議為政治解決敘問題設定了時間表，但並未得到落實。



2018年1月在俄羅斯索契舉行的敘利亞全國對話大會決定成立敘利亞憲法委員會，這成為敘利亞政治進程的重要一步。美國、英國、沙特阿拉伯等國外長同年9月27日發表聯合聲明，要求聯合國秘書長敘利亞問題特使辦公室盡快召集成立一個“可信、全面的”敘利亞憲法委員會，為敘利亞起草新憲法，為敘在聯合國監督下舉行自由、公正的選舉奠定基礎。



（來源：新華網）