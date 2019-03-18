遊戲成癮後果很嚴重！英國治療機構病患增多

中評社北京3月18日電／英國廣播公司網站3月14日刊登了題為《“我為了玩遊戲連孩子都顧不上”》的文章，作者為迪維亞·塔爾瓦，文章摘編如下：



“如果我沒在玩遊戲，那我就是在想著遊戲。”肖恩（化名）在接受採訪時說，遊戲成癮已經嚴重影響他的生活，以至於讓他失去了家人和工作。



英國成癮治療中心（UKAT）高級治療師馬修·普里斯說，尋求治療的人數顯著增加。這家過去為酗酒、吸毒和賭博成癮者提供治療的組織說，求助於該組織、希望戒除遊戲成癮的人數，已從2014年的4人增至2018年的22人。



肖恩是成癮者之一。他迷上了第一人稱射擊遊戲——有一次，他在電腦前整整坐了48小時。



他說：“它把我毀了。在最糟糕的時候，我整天都在玩遊戲，每天如此。”“孩子們成了我的麻煩，因為他們想要我的時間，而我又不能給他們時間和愛。”“我記得自己對伴侶大喊大叫，讓孩子們走開。”



肖恩的家庭情況越糟糕，他就越喜歡玩遊戲。他解釋說：“我上班總是遲到，這消耗了我的生命，最後讓我失去了工作。”



“我失去了我的家庭，我的家，我的一切。”肖恩知道自己必須改變，他最終來到了治療中心，在這裡治療了一個月。



他後來數次複發，但他說，在過去14個月裡，他一直在走正軌。肖恩解釋說，遊戲的欲望“永遠不會消失”。他說：“我所能做的就是每天制訂計劃，現在一切都好了”。



專家說，花幾個小時玩電子遊戲本身並不是問題，但當它妨礙了正常生活時，就會變成問題。



2018年，世界衛生組織首次將遊戲成癮列入精神疾病。在英國的公立醫療服務系統中，目前還沒有專門治療遊戲成癮的方式。在倫敦開設試點公立診所的計劃因道德審查而被推遲。英國成癮治療中心說，越來越多的人向私營部門尋求遊戲成癮方面的幫助。



普里斯認為，平板電腦和手機遊戲的普及是最重要的原因。另外幾家治療機構說，他們發現遊戲成癮的案例在增加。



成癮治療師亞當·考克斯說，他現在每個月都會遇到幾個這樣的患者。他的一位客戶、18歲的莉莉安娜（化名）告訴他，從半年前開始，在手機上玩網絡視頻遊戲已經占據了她的生活。



她描述自己感到“尷尬和羞愧”，不想見朋友和家人，只想呆在自己的臥室裡。她說：“大多數時候，熬夜玩遊戲讓我感到厭倦。”“因為我很累，心情不好，也不能集中精力。”“我希望自己不用通過遊戲來讓自己感覺良好，並利用失去的時間做一些有意義的事情。”



在與她談話期間，考克斯告訴莉莉安娜，她的上癮可能源於她的生活缺乏“挑戰和放鬆”。他要求她邁出重要一步，删除遊戲，這樣，在受到誘惑時，她需要更長的時間來重新安裝這些遊戲。三周後，她說自己沒有再玩遊戲。



相反，她一直在練習考克斯教給她的一些技巧，比如思考自己錯過了哪些遊戲之外的經驗。她說：“我覺得我不需要浪費時間，我有很多事可以做。”



（來源：參考消息網）