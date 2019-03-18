美國將對古巴停發五年多次往返簽證

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月18日電／美國國務院15日說，從本月18日起不再向古巴民眾發放一種有效期為5年的多次往返旅遊簽證。觀察人士道出個中玄機：美方這一做法看似尋常，實際對古巴民眾赴美探親和購物造成毀滅性打擊，堪稱針對古巴“最嚴厲的制裁措施之一”。



美國駐古巴使館代辦瑪拉·特卡15日在社交媒體宣布，從本月18日起，古巴民眾在第三國申請赴美簽證時將不再獲得有效期為5年的多次往返簽證，而改為單次入境簽證、每次獲准在美國停留3個月。



美國2017年以來收緊對古巴政策，同年9月以美駐古外交人員遭到“聲波攻擊”為理由，撤回絕大多數駐古巴使館外交人員。隨後，美國駐古巴使館幾乎停辦所有簽證服務；古巴民眾需要先到墨西哥、巴拿馬等第三國，在那裡申請赴美簽證。



對古巴民眾而言，前往第三國申請赴美簽證，雖然機票、住宿費等費用不低，但是若能申請到有效期5年的多次往返簽證，似乎還是“合算”。



一些人介紹，這種有效期5年的赴美簽證還有一個好處，那就是墨西哥等拉美國家允許持這類簽證的古巴人入境。



不少古巴人說，他們有親戚定居美國，再加辦廠開店所需的許多物資只能從美國進貨，定期赴美探親和採購早已成為他們的“剛性需求”。



古巴一家飯店的老板尼列斯·伊格拉斯得知美國調整對古巴簽證政策，對自家生意深感擔憂，“這影響到古巴人，尤其是需要赴美進貨的生意人。許多東西只能到美國買”。



