新研究稱吃雞蛋需適度　吃得越多風險越高

中評社北京3月18日電／美媒稱，對早餐必須吃雞蛋的人來說，有關雞蛋的最新研究會讓他們難以接受。



據美聯社3月15日報道，同不吃雞蛋的人相比，每天吃大約一個半雞蛋的成人患心臟病的風險略高。該研究顯示，雞蛋吃得越多，風險越高。早逝的可能性也提高了。



報道稱，研究人員說，罪魁禍首是膽固醇。蛋黃，以及貝類、奶製品、紅肉等其他食物中都有膽固醇。該研究主要關注雞蛋，因為雞蛋是人們最常食用的富含膽固醇的食品。研究人員說，它們依然可以是健康飲食的一部分，但食用量應該少於很多美國人的習慣數量。



美國膳食指南放寬了對膽固醇的限制。這已經幫助雞蛋“鹹魚翻身”。



但這項新研究存在局限性，並同近期的研究相左。它可能再次引發有關雞蛋的長期爭論。



報道稱，15日，新的研究結果發表在《美國醫學會雜誌》周刊網站上。



西北大學範伯格醫學院等地的一些研究人員匯集了過去6項研究的結果，並分析了大約3萬名美國成人的數據。這些人匯報每天攝入的食物，並接受了平均大約17年的追蹤研究。



研究人員計算發現，相比不吃雞蛋的人，每天攝入300毫克膽固醇——相當於一個半雞蛋——的人患心臟病的可能性高17%。



報道稱，研究人員的結論是建立在參與者在每項研究開始時報告自己所吃的食品的基礎上。研究人員考慮了高血壓、吸煙、肥胖和其他可能導致心臟問題的因素。研究人員發現，總的來說，攝入雞蛋和膽固醇存在風險。研究者沒有對每種富含膽固醇的食物進行獨立分析。

