人民日報：科技創新締造中國發展新動能

中評社北京3月18日電／ “科技創新締造中國發展新動能” ——國際人士積極評價中國堅持創新驅動發展戰略成果豐碩



■“從作出實施創新驅動發展戰略的重大部署，到提出五大發展理念並將‘創新’放在首位，再到提出要加快建設創新型國家，中國正向科技強國穩步邁進”。



■“中國經濟正進入高質量發展階段，無論是投資、金融，還是科技領域的發展都已進入新的階段、達到更高水平，這對全球經濟而言是一大利好”。



“要營造有利於創新創業創造的良好發展環境。要向改革開放要動力，最大限度釋放全社會創新創業創造動能，不斷增強我國在世界大變局中的影響力、競爭力。”習近平主席日前參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議時發表的重要論述引發熱烈反響。接受記者採訪的外國專家學者紛紛點贊近年來中國科技創新領域取得的豐碩成果，認為中國深入實施創新驅動發展戰略，創新能力和效率不斷提升，將促進經濟發展新舊動能加快轉換，形成可持續發展的內生動力，推動中國經濟邁向高質量發展。



“科技領域的發展不斷改善著中國人民的生活”



“墨子”傳信、“神舟”飛天、“北斗”組網、“嫦娥”探月、“蛟龍”入海、“天眼”巡空、“鯤龍”擊水……近年來，中國一系列重大科技成果引發全球矚目和熱議。



法國商務投資署署長克里斯托夫·勒庫提耶對記者表示，“中國科技創新發展速度驚人。在中國，人們外出只需要帶一部手機，網上購物、移動支付、共享經濟等極大便利了民眾生活”。



總部位於比利時布魯塞爾的中歐數字協會主席路易吉·甘巴爾代拉說，經過改革開放的跨越式發展，中國成為世界第二大經濟體，在科技創新領域取得了突飛猛進的發展。“看看移動支付的廣泛應用，便可知道中國數字化取得的巨大成就。在不長的時間裡，中國擁有了世界上規模最大的互聯網用戶群體，發展出了世界上最大的電子商務市場。”甘巴爾代拉說。