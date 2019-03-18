青海徹查幹部利用冬蟲夏草昆侖玉謀私利問題

中評社北京3月18日電／近日，經青海省委同意，青海省紀委監委印發《關於深入開展領導幹部利用名貴特產類特殊資源謀取私利問題專項整治工作方案》，在全省部署開展為期3個月的專項整治工作。



專項整治重在堅決落實習近平總書記重要講話精神和省委要求，旨在有力破除一些領導幹部打著“地方特產”幌子，利用管轄範圍內的特產和資源謀取私利、搞利益輸送的問題，其中縣處級單位主要聚焦科級及以上幹部，州廳級單位主要聚焦縣處級及以上幹部。



此次專項整治充分結合省情實際，對本省名貴特產類特殊資源進行了界定，主要是指冬蟲夏草、昆侖玉及其製品兩種。領導幹部利用名貴特產類特殊資源謀取私利的行為主要是指違規公款購買、違規收送、違規占用、違規插手干預或參與經營四種類型。



專項整治要求各級領導幹部要從2014年以來進行自查，並經單位黨組（黨委）書記審核閱簽後按規定時限向紀檢監察機關進行申報。各地區各部門要針對存在的普遍性、傾向性問題，認真分析成因，教育引導領導幹部深刻認識利用特殊資源謀取私利的實質和危害，倡導清正廉潔價值觀。各級紀檢監察機關將綜合分析研判領導幹部自查申報情況，有側重地按照一定比例從嚴抽查核實，發現自查申報弄虛作假的，依規依紀嚴肅處理。同時，對近5年來涉及領導幹部利用名貴特產類特殊資源謀取私利問題線索進行全面起底、專賬管理、分級督辦，深挖徹查領導幹部利用名貴特產類特殊資源搞權錢交易、權權交易的行為。



（來源：中央紀委國家監委網站 ）