騰訊最樂觀去年料多賺21%

騰訊宣佈戰略調整以來首次發佈業績，令市場期待。圖為主席馬化騰。資料圖片 中評社香港3月18日電／分析：周四放榜或勝預期，關注“去網遊化”情況。



香港文匯報報道，港股超級業績周來臨！本周將有十多隻大藍籌公佈去年度業績，焦點落在本周四重磅藍籌騰訊（0700）身上。騰訊去年9月宣佈戰略調整以來首次發佈業績令市場期待，部分大行預測，隨騰訊朋友圈廣告投放力度提升，小程序廣告滲透力增加，令到微信廣告價值持續釋放。另外，分析預期騰訊去年度業績會略勝市場預期，手遊以外的業務，如手機電子支付等，未來2至3年會對集團有正面回報。



綜合券商預測，以非通用會計準則計算，騰訊去年純利由725.85億至788.51億元（人民幣，下同），按年增長11.5%至21.1%，以中位數761.97億元計，按年增長17%。



騰訊上周五收報359港元，升0.39%；其ADR再升0.49%，折合報360.76港元。過去一年，騰訊股價由251.4港元的低位，至今回升約42.8%。



高盛：廣告收益料仍趨穩定



高盛發表報告預測，騰訊去年非通用會計準則股東應佔溢利763.71億元，按年增加17.3%。高盛認為騰訊去年網上遊戲增長，主要來自《地下城與勇士》（DNF）、《英雄聯盟》（LOL）及《穿越火線》（CrossFire）這3個網上遊戲。不過，高盛料騰訊受到不明朗經濟因素影響，其廣告收益相信無可避免受到拖累，但該行估計廣告收益仍趨向穩定。



瑞銀則預期，騰訊去年非通用會計準則股東應佔溢利762.48億元，按年升17.1%，由於騰訊去年缺乏新遊戲推出，該行料騰訊去年手遊業務有可能按年下跌，但該行相信今年下半年情況會有改善。



安信證券指出，騰訊的社交廣告推動廣告收入維持較快增速，該行預期騰訊去年第四季廣告收入按年增加44%，至178億元。不過，同樣有券商認為今年宏觀經濟疲弱，會拖累企業的廣告支出，但企業會將廣告預算轉移至網上平台上，相信騰訊的朋友圈是受惠媒體之一。



德銀：遊戲毛利率預期改善



至於德銀認為，外界較為關注騰訊的去年毛利率及經營利潤率情況多於收入增長率，而且該行估計騰訊去年遊戲業務毛利率會有改善，以及預期微信支付業務第四季度毛利率會見底。



事實上，騰訊去年網遊主業備受政策打壓，本周四公佈業績市場均關注騰訊“去網遊化 ”以及轉型開拓2B（企業和政府）的情況。至於騰訊對手遊如《王者榮耀》升級及推新遊戲指引、廣告業務收入和電子支付的發展，以上業務外界同樣關注。



實德：電子支付收入或爆發



實德金融策略研究部首席分析師郭啟倫預期，騰訊去年度業績會略勝市場預期，雖然去年騰訊飽受內地監管當局暫停審批新遊戲困擾，但騰訊積極拓展手遊以外的業務，如手機電子支付等，他認為內地人口數量足以支撐內需，成為騰訊收入的爆發力來源，郭啟倫相信電子支付等業務未來2至3年會對集團有正面回報。



騰訊股價方面，郭啟倫認為騰訊目標價位上屬於大漲小回，短期有機會回吐約5%至6%，其後會反彈逾10%，在320元是值得吸納的價位，他對騰訊能重上380元有信心。