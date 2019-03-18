迎超級業績周　港股或衝29500

港股上周累升784點，升幅為2.8%。 中評社香港3月18日電／本周港股將迎來“超級業績周”，騰訊（0700）、中移動（0941）與長和（0001）等多隻重磅大藍籌將陸續公佈業績，為後市提供重要指引。另外，美聯儲將於本周議息，市場普遍預期到時將不會加息。



香港文匯報報道，分析員認為在現時美聯儲貨幣政策偏鴿，市場氣氛尚算不俗的情況下，投資者對公司業績有憧憬，再加上大藍籌的業績亦估計不會集體令市場大失所望，預料本周恒指或有機會上試29，500點。



美加息機會微 利好氣氛



美國三大股指上周五全線上升，ADR港股比例指數亦上升52點，收報29，065點。道指上周五收報25，848點，升138點，標普與納指分別升14點與57點。在美上市、即將公佈業績的重磅恒指成份股的造價個別發展，騰訊ADR折合報360.76港元，相當於帶動大市升16點。中移動ADR折合報86.25港元，相當於帶動大市升5點。不過長和ADR折合報80.69港元，相當於拖累大市跌約2點。



第一上海首席策略師葉尚志昨接受訪問時指出，由於現時美國通脹尚未遠高於美聯儲2%的目標，令美聯儲有條件“放鴿”，再加上國務院總理李克強推出大規模減稅降費措施，將有利企業日後的營運表現，亦有助維持尚算不俗市場氣氛，故恒指本周或有機會上試29，500點。



股王倘績優 將領漲大市



帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治昨表示，本周主要觀望多隻重磅大藍籌的表現。近日多隻藍籌股的表現都相當穩健，其中友邦（1299）更成功創新高，由於他估計大藍籌的業績不會集體令市場大失所望，因此預計本周恒指有機會突破月初高位29，241點。此外，若“股王”騰訊於本周四公佈的去年第四季及全年業績好過市場預期，騰訊或有機會上試380元水平，從而帶動恒指於月內挑戰29，600至29，800點水平。