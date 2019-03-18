美核轟炸機模擬攻擊俄基地　被指意在秀肌肉

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月18日電／今年以來，俄美關係持續惡化，兩國不僅政治互信程度下降，在宣布暫停《中導條約》後，雙方的軍事對峙也不斷升級，給歐洲地區安全及全球戰略穩定投下陰影。3月15日，美國派出一架可攜帶核武器的B－52H戰略轟炸機靠近俄羅斯波羅的海地區，並模擬對俄基地實施攻擊。此外，美國還於近期向英國轉移了6架核戰略轟炸機。輿論認為，考慮到兩國發生核戰爭的可能性，美國是在向俄方秀肌肉。



“今日俄羅斯”電視台16日稱，根據飛機雷達平台監測數據，當地時間15日16時25分，美國空軍機載號碼為61－0009的B－52H“同溫層堡壘”戰略轟炸機飛越波羅的海，靠近俄羅斯邊境，接近加裡寧格勒州。這種轟炸機可以搭載核武器。追蹤軍機飛行的網絡資源Mil Radar顯示，該轟炸機還對俄波羅的海艦隊基地進行了模擬攻擊。俄國防部16日證實了此事，稱美國空軍一架B－52轟炸機飛越波羅的海的中立水域，沿著與俄領海平行的路線飛行，在距俄邊境150公里時，被俄作戰值班的防空導彈系統跟蹤，隨即迅速改變航向飛離這一區域。報道還提到，外國偵察機和無人機近來經常在波羅的海上空、克里米亞地區、俄在敘利亞的基地等俄羅斯邊境周圍以及海外軍事設施附近出現。俄國防部指出，美國及其北約盟友正不斷增強在俄邊境地區的軍事部署，僅去年，俄防空系統就發現和跟蹤1000多架次北約國家偵察機和無人機在俄邊境地區進行偵察飛行。



俄羅斯《議會報》16日援引俄國家杜馬國防委員會第一副主席舍林的觀點評論稱，美國將戰略轟炸機派往波羅的海地區，是在“試探”俄軍在該地區的防禦能力。俄軍方必須對美國軍機不斷靠近俄邊境的行為保持高度警惕。俄羅斯《國防》雜誌主編科羅特琴科則針對美轟炸機模擬對俄波羅的海基地實施核攻擊一事表示，此舉表明美國正在為俄美發生核戰爭做準備。美派出能夠投放核炸彈和配備核彈頭巡航導彈的戰略核轟炸機是在向俄方施壓。不過，俄方已採取一切必要的預防措施。首先，俄建立了包括嚴密雷達系統在內的完整航空航天防禦系統，這些系統能夠跟蹤和監視數百公里外靠近俄邊境的任何空中目標。其次，俄在波羅的海地區部署有大量S－400等各種防空導彈系統，可有效打擊敵人空中目標。



與此同時，俄羅斯衛星網17日援引Mil Radar的消息稱，兩架美國B－52戰略轟炸機16日抵達英國費爾福德空軍基地，此前幾天已有4架美國B－52戰略轟炸機被轉移至英國。俄軍事政治新聞中心副主任奧爾洛夫認為，此舉意味著美國將歐洲視為未來與俄對抗的可能戰場。據俄羅斯新聞網16日報道，面對美國的種種“挑釁”，俄羅斯也在採取對抗措施。俄副外長格魯什科16日稱，莫斯科準備採取必要行動以平衡《中導條約》，但只要歐洲不出現美國的裝備，俄就不準備在自己的歐洲部分部署導彈。



有分析稱，對美國而言，增加北約的核戰潛力，擴展北約的防禦和進攻能力，讓北約在與俄羅斯的軍事對抗中占據優勢，是“正在完成的戰略和戰術任務”。美俄之間應當在新的局勢下確立新的戰略穩定原則，但這個新原則應當由美國來定。而對於俄羅斯來說，美國軍方“劍指莫斯科的舉動”既是軍事的，更是政治的。在美俄雙方前不久剛剛宣布暫停《中導條約》的背景下，既不能排除美國政府利用軍事手段擾亂俄內政的企圖，也應當注意到，美國有製造美俄雙方不得不重返《中導條約》談判桌的意圖，並希望以此逼迫俄政府在對美戰略問題上做出讓步。



（來源：環球時報）